Bayern Monaco disposto a tutto per Mané: corsa contro il tempo per sostituire Lewandowski Il Bayern Monaco ha individuato in Sadio Mané l’attaccante che dovrà sostituire Robert Lewandowski. Il polacco ha salutato il club bavarese che ora sta facendo una corsa contro il tempo per assicurarsi l’attuale giocatore del Liverpool.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Liverpool ha perso l'ultima finale di Champions League giocata contro il Real Madrid di Ancelotti. A Parigi sono state infatti le Merengues a festeggiare il 14esimo titolo e il quarto in carriera per ‘Re Carlo' da allenatore. Una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca ai Reds che avevano già visto sfumare la Premier League nell'ultimo turno sfiorando l'impresa a distanza contro il Manchester City che poi si è aggiudicato il titolo. Il Real ha dunque dato poi il colpo di grazia a un Liverpool che potrebbe essere fortemente ridimensionato dal mercato. Già prima della finale di Champions League, a precisa domanda sul suo futuro, Sadio Mané aveva risposto che avrebbe rivelato la sua intenzione di proseguire al Liverpool solo dopo la sfida contro il Real.

Il suo contratto scade a giugno 2023 e il rinnovo non è ancora arrivato. Così come per Salah che però contrariamente al senegalese, ha confermato di restare ai Reds anche per il prossimo anno aprendo poi eventuali nuovi spiragli futuri solo dopo la stagione 2022/2023. Dietro ai dubbi e ai tentennamenti di Mané ci sarebbe il Bayern Monaco che ha salutato Robert Lewandowski il quale ha dichiarato di aver chiuso la sua esperienza con i bavaresi. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern è pronto ad accontentare le richieste del Liverpool per il cartellino di Mané nonostante il giocatore vada in scadenza tra un anno con la possibilità di prenderlo a parametro zero. E invece i bavaresi hanno fretta di chiudere ora e sono disposti a spendere più di 40 milioni di euro.

Il rischio che con il passare del tempo Mané possa accordarsi con altri club per il prossimo anno sfruttando proprio il fatto di poter prendere il giocatore a parametro zero, è un rischio troppo grande. Barcellona, Real Madrid, ma anche Inter, Juventus e tanti altri top club europei, in questo momento stanno ragionando sul mercato proprio a caccia dell'affare a zero prendendo giocatori in scadenza. Senza dimenticare il PSG che con la sua pioggia di miliardi di euro impiegherebbe mezzo secondo pur di offrire la cifra giusta al Liverpool per convincerlo a far partire Mané verso Parigi.

Ecco perché il Bayern sta accelerando sempre di più affinché si possa giungere a un accordo in tempi strettissimi. I dirigenti del Bayern sapevano dei piani di Mane e per questo Salihamidzic è subito volato a Maiorca per parlare con il consulente del giocatore. Sul piatto il Bayern Mane ha messo un'offerta più che appetitosa con un contratto triennale fino al 2025. Dovrebbero essere previsti una commissione di trasferimento di 30 milioni di euro e possibili pagamenti aggiuntivi da cinque a dieci milioni di euro. Le trattative sono in corso ma se le intenzioni sono queste è chiaro che Mané possa definirsi sempre più vicino a un trasferimento al Bayern Monaco per il post Lewandowski.