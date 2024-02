Bayern irriconoscibile, un disastro da Leverkusen alla Lazio: un tiro in porta in due partite Il Bayern Monaco è irriconoscibile. Nelle ultime due partite giocate tra Leverkusen e Lazio è riuscito a tirare complessivamente soltanto una volta in porta. In Champions non accadeva dal 2019. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bayern Monaco sprofonda all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Champions League. Contro la Lazio gli uomini di Tuchel sono stati messi ko da un gol di Immobile su rigore. Un risultato, quello di 1-0, che tuttavia non fa di certo dormire sonni tranquilli ai biancocelesti anche se contro i bavaresi in questo periodo tutto può accadere. Solo pochi giorni fa Muller e compagni furono sconfitti dall'incredibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che si avvia sempre più concretamente a centrare il titolo in Bundesliga.

Il 3-0 che ha schiantato il Bayern fu una mazzata tremenda ed evidentemente la ferita di quel ko i bavaresi non sono riusciti a rimarginarla nella notte dell'Olimpico che ha visto trionfare la Lazio. Di certo l'espulsione di Upamecano poteva avere conseguenze ben più gravi sul risultato vista la superiorità numerica degli uomini di Sarri di mezz'ora. Ma la squadra di Tuchel ha limitato i danni e forse anche per questo non è mai riuscita a rendersi pericolosa in attacco con i suoi uomini migliori, come Harry Kane. Le statistiche finali della partita sono terribili: 0 tiri in porta nella partita contro la Lazio.

Le proteste di Goretzka dopo l'espulsione di Upamecano.

Dopo 13 anni una squadra italiana riesce dunque a battere il Bayern Monaco che nelle precedenti edizioni della Champions era stato l'incubo di Inter e Juventus su tutte. Ecco perché il dato relativo alle conclusioni nello specchio da parte dei bavaresi fa strano. Nonostante questo il possesso palla del 61% contro il 39% della Lazio certifica sicuramente la capacità di palleggio dei tedeschi che hanno comunque provato a tenere la sfera per provare qualche affondo. Sarri poi ha difeso con le unghie e con i denti il risultato tirando ben 4 volte in porta per poi schiacciarsi bene in fase difensiva per non concedere spazi a una squadra come il Bayern che di certo è devastante da questo punto di vista.

Non accadeva da 5 anni che il Bayern non tirasse mai una volta nello specchio di porta.

Dall'altra parte la squadra di Tuchel si ritrova al triplice fischio, dunque, senza aver mai tirato una sola volta nello specchio della porta difesa d Provedel. I dati forniti da ‘Opta', evidenziano come il Bayern Monaco non avesse effettuato nemmeno una conclusione verso la porta avversaria addirittura l'ultima volta il 19 febbraio 2019, sempre in Champions League.

Fu il Liverpool in quel caso a frenare l'offensiva dei bavaresi con lo 0-0 maturato ad Anfield sempre nell'andata degli ottavi prima dell'eliminazione al ritorno. Considerando anche il 3-0 subito contro il Leverkusen, riguardando le statistiche, ci accorgiamo che contro la squadra di Xabi Alonso i bavaresi abbiano tirato in porta una sola volta. Un tiro in due partite complessive: Tuchel ha davvero qualche problema da risolvere.