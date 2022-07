Balotelli trova chi lo stima, trasferimento a un passo: “È da Pallone d’Oro” A quasi 32 anni Mario Balotelli è pronto all’ennesima ripartenza: “Lo inseguiamo da anni”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'operazione rilancio che aveva pianificato il compianto Mino Raiola per Mario Balotelli si può dire sia decisamente riuscita. Il 31enne attaccante bresciano, reduce dalle deludenti parentesi con Brescia e Monza, è rinato in Turchia all'Adana Demirspor, dove ha totalizzato 19 gol e 6 assist in 33 presenze, trascinando la formazione di Montella a ridosso delle primissime posizioni, prima del calo nel finale che ha fatto chiudere la squadra al nono posto in classifica nella Super Lig.

La brillante stagione di Balotelli – oltre a farlo tornare in orbita Nazionale, con la convocazione per lo stage di gennaio cui poi non è seguita tuttavia quella per il playoff mondiale – ha rimesso Super Mario al centro delle voci di mercato e dopo tante voci, dal Galatasaray al Valencia di Gattuso, adesso sembra quasi fatta per il suo trasferimento al Sion, club che ha chiuso l'ultimo campionato svizzero in settima posizione.

Mario Balotelli compirà 32 anni il prossimo 12 agosto

La conferma è arrivata direttamente dalle parole del presidente del club elvetico, Christian Constantin: "È vero, parliamo con lui da settimane, ma al momento è impossibile fare previsioni sulle nostre possibilità di successo. Volevamo rimanere discreti e lavorare sottotraccia, ma le informazioni ovviamente sono uscite fuori in Italia. È un segnale che l'interesse è reciproco", ha detto a Blick.

Il patron del Sion, club allenato dall'ex interista Paolo Tramezzani, non ha tuttora dubbi sulle qualità di Balotelli, per cui ha un debole di lunga data: "Se si parla solo di talento, Mario aveva le carte in regola per vincere il Pallone d'Oro. Già nel 2016 avevo parlato di lui con Mino Raiola, ma poi si era messo d'accordo col Nizza".

Adesso dunque – dopo 6 anni – il matrimonio tra Balotelli e il Sion potrebbe farsi. Del resto il costo del cartellino è relativamente basso, essendo presente nel contratto con l'Adana che scade nel 2024 una clausola rescissoria di 5 milioni. Sostanzialmente tocca al giocatore accettare la destinazione: le prossime ore potrebbero essere decisive.