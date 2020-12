Il conto alla rovescia sta per finire. Mario Balotelli è pronto a debuttare nella sua nuova avventura professionale con il Monza. Il centravanti è stato infatti inserito per la prima volta da mister Christian Brocchi nella lista dei convocati, per il match valido per la 16a giornata di Serie B contro la capolista Salernitana. Sono passati più di 9 mesi dall'ultima presenza in campo con la maglia del Brescia per un Balo che in questo periodo di astinenza dal calcio giocato ha fatto parlare di sé per motivi tutt'altro che legati al pallone. Ultima chiamata per il classe 1990 che dovrà dimostrare di essere ancora SuperMario.

Mario Balotelli in occasione di Monza-Salernitana, big match del campionato cadetto, vestirà per la prima volta la maglia dei brianzoli a tre settimane circa dal suo arrivo. Quasi certamente il bomber partirà dalla panchina, con mister Brocchi che potrebbe poi concedergli spazio a gara in corso. Sono passati più di 9 mesi dal 9 marzo 2020, quando l'attaccante ha collezionato la sua ultima apparizione in campo in Sassuolo-Brescia, finita poi 3-0 per i neroverdi. Da lì in poi Balotelli è uscito dai radar, e ha conquistato la scena tra social e TV per una serie di situazioni non legate al calcio.

Cosa ha fatto in questi 9 mesi Mario Balotelli? In primis c'è stata la separazione tutt'altro che semplice con il Brescia, che lo ha letteralmente messo alla porta. Il legame con il club del presidente Massimo Cellino si è rotto nel peggiore dei modi: dalla “denuncia” sui mancati tamponi del giocatore, al mancato permesso per farlo entrare nel centro sportivo, dai mali di pancia, alle perplessità sul peso, fino alla rescissione del contratto. Dopo la conclusione di quella che fino a pochi giorni fa era l'ultima esperienza professionale, Balo finito tra gli svincolati non è riuscito a trovare squadre pronte a puntare su di lui. Le indiscrezioni di mercato non sono mancate, ma alla fine diversi club hanno deciso di non riporre la propria fiducia nel giocatore tornato ad allenarsi con una formazione di Serie D.

Di certo non lo hanno aiutato, le sue performance tra social e TV. Il centravanti si è dimostrato scatenato su Instagram, alle prese con i videogiochi con tanto di siparietti con amici e segnalazioni ad avversari poco corretti. Balotelli si è reso protagonista anche di una "visita" nella casa del Grande Fratello Vip, per una sorpresa al fratello Enock. In quella occasione il giocatore ha commesso un vero e proprio scivolone, con una gaffe sessista che non è passata inosservata. Una serie di autogol dunque per un calciatore che, come confermato da Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, con il quale lavorò già al Milan, ora non può sbagliare e dovrà cercare di recuperare al Monza, il tempo perduto.