Telecronista cacciato dai Mondiali dopo aver confuso in diretta i calciatori di Iran e Nuova Zelanda

Un giornalista confonde l’Iran con la Nuova Zelanda, e viceversa, in telecronaca, e viene sollevato dall’incarico. I primi 4 minuti sono stati fatali.

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Un commentatore di TRT, l'emittente turca che trasmette le partite dei Mondiali, ha suscitato scalpore sui social nella notte per aver confuso le squadre durante la partita Nuova Zelanda-Iran. Per i primi quattro minuti, il commentatore ha scambiato le maglie delle due nazionali. In telecronaca ha così chiamato la Nuova Zelanda "Iran" e l'Iran "Nuova Zelanda". TRT ha poi diffuso un comunicato di scuse e annunciato l'allontanamento del commentatore dal team di trasmissione della Coppa del Mondo. "Un errore inaccettabile secondo gli standard di trasmissione di TRT" si legge nel comunicato che ha inoltre precisato come siano state avviate le necessarie procedure amministrative e di ispezione.

Il giornalista in questione, Murat Ekrem Cimen, è stato così licenziato dal team che si occupa delle telecronache dei Mondiali negli Stati Uniti per essere assegnato alle altre trasmissioni per la restante parte del torneo. TRT ha sottolineato che un simile errore da parte di una persona con oltre 30 anni di esperienza nel settore delle trasmissioni sportive è inaccettabile per l'emittente. Nel frattempo il telecronista in questione, che per 4 minuti ha confuso le squadre durante la partita Iran-Nuova Zelanda ai Mondiali, ha chiuso i suoi account sui social in seguito alle reazioni suscitate.

Cimen ha probabilmente raccontato la partita dagli studi in Turchia, ma ha dato l'impressione di non essersi preparato sulle squadre prima della gara né ha guardato chi fossero durante gli inni nazionali. Sembrava non avere la più pallida idea di chi fossero i giocatori in campo, ha elencato nomi un po' a caso, e ha continuato a inventarseli. Se il nome di Taremi non fosse apparso in un'inquadratura ravvicinata sullo schermo, non se ne sarebbe nemmeno accorto. È stata proprio l'immagine ravvicinata di Taremi ad averlo aiutato a capire che fino a quel momento si era completamente sbagliato.

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Sui social il video dei suoi primi 4 minuti di telecronaca sono diventati immediatamente virali. In tanti nella notte hanno segnalato all'emittente cosa stesse accadendo e così proprio nelle prime ore del mattino TRT ha preso la sua decisione definitiva riservandosi in seguito, al termine dei Mondiali, di valutare ulteriormente la posizione del giornalista. Cimen in questo momento si occuperà dunque delle altre trasmissioni relative ai Mondiali ma non andrà più in telcronaca.