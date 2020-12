Mario Balotelli sta tornando. No, non chiamiamolo ancora "ultimo treno", ma sicuramente quella del Monza rappresenta una delle sue ultime possibilità importanti in carriera. Un club ambizioso, che mastica calcio grazie a Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani e che dal suo ritorno in Serie B, ora sogna l'approdo nella massima serie. Quel derby contro il Milan, obiettivo comune della dirigenza brianzola, è in cima alla lista dei desideri da esaudire eventualmente da maggio. Ma prima c'è una vetta da conquistare e il Monza vuole raggiungerla ripartendo proprio da SuperMario.

Balotelli e Boateng in Serie B, solo due nomi per rendere al meglio le ambizioni di questo club che nella sfida contro la Salernitana, domani allo stadio Arechi, si giocherà una grossa fetta di quel sogno. I granata sono primi in classifica ma Christian Brocchi, tecnico del lombardi, ha un asso nella manica: "Balotelli si è allenato molto bene ma non possiamo pensare che sia al cento per cento". L'ex Brescia sarà convocato per la sfida di Salerno e ripartirà dalla Campania nella sua nuova avventura al Monza. I romantici sperano in un gol al suo ingresso in campo, quella rete che magari servirà al Monza per iniziare poi un 2021 proiettato in vetta alla classifica di Serie B.

Mario Balotelli a disposizione per il match tra Salernitana e Monza

Non è al meglio, ma avere Balotelli a disposizione nella sfida che può valere l'avvicinamento effettivo alla vetta della classifica di Serie B, è un vantaggio non di poco conto. Contro la Salernitana l'ex Brescia inizierà ufficialmente la sua prima avventura nel campionato cadetto. Strano per uno come lui indicato tra i talenti più forti degli ultimi che invece tra Inter, Manchester City, Liverpool e Milan, è andato poi lentamente a spegnersi. Il ritorno in Nazionale con Roberto Mancini, che da sempre ha creduto in lui, rappresentò l'ultimo momento di notorietà calcistica di Balotelli finito poi nella sfortunata stagione del Brescia, retrocesso lo scorso anno, con Balotelli che ha terminato la stagione fuori rosa.

Esattamente poco più di un anno fa, il 22 dicembre del 2019, ultima gara dell'anno in Serie A con il Brescia, Balotelli realizzò il suo penultimo gol in Serie A contro il Parma prima di ripetersi alla prima del 2020 nel match contro la Lazio. Ad un anno di distanza SuperMario ripartirà dalla Serie B, dopo aver perso 5 chili, dai paletti imposti dal Monza che lo ha costretto a vivere, da contratto, a 30 km dal centro sportivo di Monzello e da quella ferma convinzione, dichiarata anche da Galliani, che questo potrebbe essere davvero il suo ultimo treno…