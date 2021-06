Austria-Macedonia è la partita che apre il girone C degli Europei 2021. Le due nazionali, si giocheranno la qualificazione al turno successivo con Olanda e Ucraina, scenderanno in campo oggi domenica 13 giugno a Bucarest, in Romania allo stadio Arena Nationala. Si tratta di un confronto intrigante, tra due squadre quelle dei ct Foda e Angelovski, che si conoscono bene essendosi affrontate già nel girone di qualificazione. Ecco tutte le info per vedere Austria-Macedonia in diretta TV e in streaming. La sfida non rientra tra quelle che saranno trasmesse in chiaro sulla Rai.

Europei 2021, dove vedere Austria-Macedonia in TV su Sky

Austria-Macedonia non sarà trasmessa in TV in chiaro, ma su Sky. La sfida d'esordio del gruppo C degli Europei tra la squadra di Foda e quella di Angelovski potrà essere seguita solo dagli abbonati alla piattaforma satellitare su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (201, 203 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Il match non è dunque uno dei 27 di Euro 2020 che andranno in onda sulla Rai.

Austria-Macedonia dove vederla in streaming

La partita tra l'Austria e la Macedonia potrà essere seguita in diretta anche in streaming grazie all'app Sky GO, un servizio riservato agli abbonati all'emittente satellitare. Basterà collegarsi con una buona connessione internet, attraverso dispositivi portatili e computer.

Le probabili formazioni di Austria-Macedonia agli Europei

Nelle probabili formazioni di Austria-Macedonia, match d'apertura del gruppo C di Euro 2020 ci sono diverse vecchie conoscenze del calcio italiano. Nell'Austria dubbio Arnautovic: l'ex Inter reduce da un infortunio, è stato comunque gettato nella mischia da Foda negli ultimi test e potrebbe trovare spazio dal 1′, nel trio con Baumgartner e Sabitzer, alle spalle di Kalajadzic. Nessun dubbio sulla presenza della stella Alaba, reduce di trasferimento al Real Madrid.

Nella Macedonia, il punto di riferimento è il recordman di presenze e grande gloria Pandev. L'attaccante del Genoa giocherà in coppia con l'ex Palermo Trajkovski. Alle loro spalle un altro "italiano" ovvero il centrocampista del Napoli Elmas. Ecco le probabili formazioni:

Austria (4-2-3-1): A.Schlager; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Baumgartlinger, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic; Kalajdzic. Allenatore: Foda.

Macedonia del Nord (5-3-2): Dimitrievski; Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Bardhi, Elmas; Pandev, Trajkovski. Allenatore: Angelovski.

Dove si gioca la partita

Il match tra Austria e Macedonia si giocherà oggi domenica 13 giugno alle ore 18, a Bucarest in Romania allo stadio Arena Nationala. L'impianto rientra tra gli 11 che ospiterà le partite del Campionato Europeo, il primo itinerante della storia. In questo stesso stadio si giocheranno anche Ucraina-Austria e un match degli ottavi di finale. Per Austria-Macedonia, prevista la presenza di circa 18mila tifosi.

Euro 2020, Austria e Macedonia nel girone C

Austria e Macedonia sono inserite nel girone C. Un raggruppamento che potrebbe riservare delle sorprese e che è completato dalla presenza di Olanda e Ucraina, che si affronteranno in serata, a risultato di Austria-Macedonia acquisito. La situazione attuale vede tutte le squadre a zero punti, visto che solo oggi scenderanno in campo per la prima volta. Austria e Macedonia si sono affrontate già in due occasioni, e in entrambi i casi ha vinto la prima. Quest'ultima rappresentativa se la vedrà nell'ordine a seguire con Olanda e Ucraina, mentre i macedoni sfideranno prima gli ucraini e poi gli oranje.