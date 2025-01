video suggerito

Atalanta-Napoli, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Napoli e Atalanta si sfidano per la vetta del campionato nel 21° turno di Serie A questa sera alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le ultime notizie e le probabili formazioni di Gasperini e Conte.

A cura di Vito Lamorte

Il big match della giornata numero 21 della Serie A 2024-2025 mette di fronte Napoli e Atalanta, che si sfidano per la vetta del campionato. Le squadre di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini si affrontano questa sera alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo in una gara ad altissima tensione e di grandissima importanza per le zone alte della classifica. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

C'è grande attesa nel vedere di fronte due delle migliori realtà del campionato italiano, che si stanno sfidando da qualche mese per la vetta del torneo e che si affrontano per consacrare le loro ambizioni Scudetto. In palio ci sono tre punti fondamentali per continuare la corsa in testa alla classifica, ma da parte del Napoli di Conte c'è voglia di riscattare il pesantissimo 3-0 subito nella gara d'andata dalla Dea. Il Napoli, che sta facendo i conti con la partenza di Kvaratskhelia e ha l'urgenza di tornare sul mercato per mettere a posto la rosa, è reduce dal successo col Verona mentre l'Atalanta viene dai pareggi contro Juventus e Udinese: la Serie A inizia ad entrare sempre di più nel vivo e queste due squadre saranno, senza dubbio, tra le protagoniste.

Partita: Atalanta-Napoli

Orario: 20:45

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: sabato 18 gennaio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Atalanta-Napoli, dove vederla in diretta TV

La partita tra l'Atalanta di Gasperini e il Napoli di Conte si giocherà alle ore 20: 45 al Gewiss Stadium di Bergamo e si potrà seguire in diretta TV su DAZN o su Sky, con i canali di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca di DAZN affidata a Edoardo Testoni e commento tecnico di Valon Behrami.

Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta streaming

La sfida tra l'Atalanta e il Napoli si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN e con Sky-Go, oppure su Now come ultima ipotesi. Per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Queste le probabili formazioni di Gian Piero Gasperini e Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.