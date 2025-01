L’Atalanta rallenta ancora, 0-0 a Udine. Colpo del Lecce in casa dell’Empoli

video suggerito

L’Atalanta frena ancora. La squadra di Gasperini non è andata oltre lo 0-0 sul campo dell’Udinese nell’anticipo del sabato della 19a giornata di Serie A. Meno lucida del solito la Dea che ha rischiato anche in diverse occasioni. Ora i nerazzurri rischiano di perdere ulteriore terreno dalla vetta e dal Napoli. Nell’altro match pomeridiano preziosa vittoria del Lecce in casa dell’Empoli 3-1

Sanchez sfiora il vantaggio contro l'Atalanta, doppio legno in pochi secondi

Atalanta poco ispirata offensivamente quella vista alla Dacia Arena. Gli ospiti non sono riusciti a creare reali pericoli alla formazione friulana che invece ha sfiorato il vantaggio soprattutto in un'occasione con Alexis Sanchez. Quest'ultimo nel giro di pochi secondi ha colpito due legni: prima il palo e poi la traversa, a Carnesecchi praticamente battuto.

I nerazzurri perdono terreno in classifica, chance per Napoli e Inter

Nella ripresa l'Atalanta di un Lookman mai pericoloso con l'assenza di Retegui che si è fatta sentire, è cresciuta ma senza andare mai realmente vicina al gol. Punto prezioso per i friulani, al terzo pareggio di fila. Il secondo per la formazione di Gasperini che ora è a meno due dal Napoli e potrebbe essere avvicinata anche dall'Inter.

Colpo del Lecce in casa dell'Empoli e aggancio in classifica

Vittoria preziosa per il Lecce a Empoli, grazie alle marcature di Tete Morente prima e Krstovic poi (bella doppietta). La reazione toscana è arrivata nel secondo tempo con Cacace che ha accorciato le distanze senza però riuscire a guidare i suoi al raggiungimento del pareggio. È arrivato infatti il bis del bomber Krstovic a chiudere a morire. I salentini di Giampaolo raggiungono in classifica a quota 20 proprio gli uomini dell’ex D’Aversa. Toscani al quarto ko nelle ultime cinque giornate e protagonisti di un momento di crisi.