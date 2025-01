video suggerito

Napoli implacabile, battuto pure il Verona: a segno Anguissa: Conte sempre al comando della Serie A Il Napoli al Maradona vince la quinta partita consecutiva. Verona battuto 2-0. Nel primo l’autogol sfortunata di Montipò, nella ripresa il raddoppio di Anguissa. Conte sale a 47 punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli vince ancora. Quinto successo consecutivo per i partenopei, che al Maradona hanno battuto 2-0 il Verona. Conte sale a quota 47 punti, l'Inter è a quattro punti, ma deve recuperare sempre due partite. Di Lorenzo ha propiziato il gol del vantaggio, che tecnicamente è un'autorete di Montipò, poi il raddoppio di Anguissa.

Autogol di Montipò, propiziata da Di Lorenzo

Le chiacchiere di mercato stanno a zero. Quando il pallone inizia a rotolare di Kvaratskhelia e della sua partenza non si pensa. Il Napoli parte forte e al 5′ passa in vantaggio. La combinazione è bella. Lukaku fa da centroboa e serve Di Lorenzo che calcia bene, il tiro è a giro, il pallone si stampa sul palo, ma sbatte sulla schiena di Montipò e finisce in rete. Autorete, 1-0. Passa nemmeno un minuto e Anguissa ha un'occasione clamorosa, che manca però malamente.

Il predominio territoriale è netto, ma il risultato resta in bilico. McTominay ha una chance colossale, ma la manca, e il Verona negli ultimi minuti è pericoloso due volte, Rrahmani è sempre decisivo. All'intervallo è Napoli avanti di un gol.

Raddoppia Anguissa

Nella ripresa il Napoli schiaccia sull'acceleratore: tre minuti di fuoco per il Verona. McTominay impegna severamente Montipò, Faraoni salva sulla linea su Rrahmani, poi lo stesso difensore sfiora il raddoppio con un colpo di testa. Ma, come si diceva una volta, il gol è nell'aria ed al 61′ c'è un bolide di Anguissa. Il tiro del centrocampista camerunese è potentissimo, Montipò non può nulla. Quarto gol in campionato e dedica per il piccolo Daniele, venuto a mancare pochi giorni fa.

Napoli sempre al comando

La partita, materialmente, si chiude in quel momento. Meret non viene praticamente mai chiamato in causa, mentre il Napoli cerca il tris, ma senza sfiacchirsi più di tanto. Conte per tenere alta la guardia manda in campo Simeone, Ngonge, Raspadori e poi pure Mazzocchi. Il Napoli batte 2-0 il Verona e sale a quota 47 punti.