Sterling al Napoli, Manna vuole regalare un esterno a Conte: vive le piste di Chiesa e Grealish

Il Napoli non ferma la sua campagna di rafforzamento della rosa e sul taccuino di Manna c'è un altro esterno offensivo da inserire in rosa dopo l'arrivo di Noa Lang dal PSV Eindhoven. La società club campione d'Italia vuole regalare ad Antonio Conte un nuovo rinforzo offensivo e oltre al nome di Dan Ndoye del Bologna, per il quale la richiesta è di 45/50 milioni di euro, si sono aperte altre suggestioni come quelle che portano ai nomi di Federico Chiesa e Jack Grealish.

Ma non solo. Il Napoli da diversi giorni starebbe lavorando sottotraccia sul nome di Raheem Sterling, che è di proprietà del Chelsea ma è reduce da un'esperienza in prestito all'Arsenal non brillantissima ed è alla ricerca di una nuova squadra per rilanciarsi, visto che Maresca lo ha escluso dai convocati per la pre-season.

Potrebbero esserci tutte le credenziali per andare a dama ma l'ostacolo più grande per i campioni d'Italia è ingaggio del giocatore inglese, che percepisce circa 10/12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fuori dai parametri del club azzurro.

Giovanni Manna sta lavorando in maniera incessante per capire dove e quando piazzare l'ennesimo colpo di questa campagna acquisti: l'eventuale arrivo di uno tra Chiesa, Grealish o Sterling potrebbe però escludere definitivamente l’affondo per Ndoye, che piace anche al Nottingham Forest e gli inglesi potrebbero accontentare le richieste economiche del Bologna.

Chiesa e Gresalish nel mirino del Napoli

Il nome di Federico Chiesa è stato accostato al Napoli già in diverse occasioni negli ultimi mesi ma le voci si sono rivelate sempre infondate: l'esterno ex Juve e Fiorentina è fuori dal progetto di Slot e dovrà assolutamente cercarsi una squadra per tornare a giocare con continuità e provare a riconquistare la maglia della Nazionale. Il costo del cartellino non dovrebbe essere eccessivo e sull'ingaggio si può lavorare su eventuali bonus.

Discorso diverso per Jack Grealish, che è finito fuori dai radar di Pep Guardiola dopo gli arrivi di Cherki, Echeverri e Marmoush e sta cercando una sistemazione per non evitare di restare ai margini del Manchester City. Discorso diverso qui per lo stipendio (17 milioni di euro), che è sui parametri della Premier League ed è fuori scala per il Napoli.