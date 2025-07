Napoli, male la prima uscita: Conte fa debuttare De Bruyne, Lucca e Beukema ma va KO con l’Arezzo

Non è stato felice l'esordio ufficiale per il Napoli Campione d'Italia in carica chiamato alla prima uscita stagionale nell'amichevole contro l'Arezzo di Cristian Bucchi. Gli uomini di Antonio Conte sono stati battuti 2-0 dalla formazione di Serie C che è scesa in campo con motivazioni altissime vista la qualità degli avversari che avevano di fronte, che hanno pagato anche le fatiche dell'inizio di preparazione. Tra i partenopei si sono visti anche gli ultimi acquisti, tra cui Lucca, De Bruyne e Beukema che hanno mostrato già sprazzi di qualità malgrado il KO.

Il Napoli sbaglia troppo, l'Arezzo ne approfitta con un gol per tempo

Un inizio agrodolce per il Napoli di Antonio Conte, ma che rientra nei parametri di una preparazione iniziata solamente 4 giorni prima e che ha visto i giocatori soffrire per i carichi di lavoro affrontanti nei primi allenamenti. Un test comunque che ha visto arrivare la sconfitta, per 2-0 per merito dell'Arezzo. Conte non ha risparmiato nessuno dei suoi giocatori migliori con tanti esordi per i partenopei già nel primo tempo. Titolari in formazione De Bruyne, Marianucci, Lucca e Lang, con il belga ex Manchester City che è stato tra i più attivi sottoporta.

Poi, il primo break su calcio di rigore al 38’ di Pattarello causato da Lang. Conte cambia tutto, con dieci uomini freschi, con l'esordio in azzurro di Beukema e una maggior convinzione in campo, con Lukaku e Neres (palo per lui) che sprecano diverse occasioni. Fino al 90’quando l’errore di Mazzocchi porta il tabellino sul sorprendente 2-0 per l'Arezzo.

Il tabellino finale dell'amichevole Napoli-Arezzo 0-2

Marcatori: 38′ rig. Pattarello, 90′ Varela

NAPOLI (4-2-3-1): Meret (46′ Contini); Di Lorenzo (46′ Mazzocchi), Marianucci (46′ Rrahmani), Juan Jesus (46′ Beukema), Olivera (46′ Spinazzola); Anguissa (68′ Vergara), Hasa (46′ Lobotka), De Bruyne (46′ Raspadori); Zanoli (46′ Neres), Lucca (46′ Lukaku), Lang (46′ Zerbin). All. Conte.

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Guccione, Damiani, Sani; Tavernelli, Concetti, Pattarello. All. Bucchi.