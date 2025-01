video suggerito

La Juve fa 13 e pareggia anche con l’Atalanta, al Gewiss finisce 1-1: Retegui risponde a Kalulu Retegui risponde a Kalulu, una buona Juventus si fa riprendere anche dall’Atalanta: al Gewiss Stadium finisce 1-1 tra Gasperini e Thiago Motta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una buona Juventus pareggia in casa dell'Atalanta, al Gewiss Stadium di Bergamo finisce 1-1. Per i bianconeri è il 13° pareggio in 20 partite di campionato mentre la Dea è il 15° risultato utile consecutivo, che gli permette di proseguire il suo viaggio nei piani alti della classifica. Al vantaggio della Vecchia Signora firmato da Kalulu ha risposto il rientrante Retegui nel finale, per un risultato finale giusto per quanto visto sul terreno di gioco.

Al Gewiss Stadium i nerazzurri e i bianconeri giocano un primo tempo di grande equilibrio. L'Atalanta ci prova in un paio di circostanze con De Ketelaere e Lookman ma la Juve difende bene e non abbandona mai l'idea di poter andare a far male. L'azione più pericolosa dei bianconeri porta la firma dell'ex Koopmeiners conclusione in diagonale con palla a lato.

Retegui risponde a Kalulu, una buona Juve si fa riprendere dalla Dea

Poco dopo l'intervallo la Juve trova il vantaggio grazie a Pierre Kalulu, che infila Carnesecchi sul primo palo su assist di uno strepitoso McKennie. La squadra di Thiago Motta, oggi squalificato, aveva sfiorato il gol in un altro paio di occasioni ma Carnesecchi aveva chiuso la porta in maniera eccellente.

L'Atalanta si butta a testa bassa in attacco e trova il pareggia al 78′ con Mateo Retegui, che in tuffo di testa batte Di Gregorio dopo la sponda di Bellanova su palla in mezzo di de Roon.

Nel finale entrambe avrebbero l'occasione per vincerla: il tiro di Zaniolo viene respinto in bello stile da Di Gregorio mentre Yildiz è egoista e non serve Mbangula, che poteva battere a rete da pochi passi e con la porta spalancata.

Atalanta-Juventus, il tabellino

RETI: 54′ Kalulu, 78′ Retegui.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (81′ Hien), Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta (65′ Bellanova ), de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (55′ Samardzic), Lookman (81′ Zaniolo); De Ketelaere (65′ Retegui). All. Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli (87′ Fagioli), Thuram (75′ Douglas Luiz); Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez (81′ Mbangula); Koopmeiners. All. Motta.

ARBITRO: Daniele Doveri.