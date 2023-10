Atalanta-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Atalanta e Juventus si affrontano per il settimo turno della Serie A 2023-2024: si gioca oggi, domenica 1 ottobre 2023, alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime notizie sulle formazioni di Gasperini e Allegri.

A cura di Vito Lamorte

Atalanta–Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming.

Atalanta-Juventus è la sfida più interessante della settima giornata della Serie A 2023-2024. Al Gewiss Stadium di Bergamo si affrontano le squadre di Gasperini e Allegri, che vengono entrambe da una vittoria nel turno infrasettimanale: si gioca domenica 1 ottobre 2023 alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN.

Nell'ultimo incontro disputato entrambe le squadre sono riuscite a prendersi i tre punti: l'Atalanta ha espugnato Verona con un gol di Koopmeiners mentre la Juventus ha battuto il Lecce grazie al primo acuto stagionale di Milik. Una gara che potrà dire tante cose sulle ambizioni della due squadre, sia per il risultato finale che per il modo in cui l'affronteranno.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus. Gasperini punta su Koopmeiners e Muriel a supporto di Lookman. Allegri che non ha a disposizione Vlahovic e Milik si affida a Kean al fianco di Chiesa in attacco.

Partita: Atalanta-Juventus

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: domenica 1 ottobre 2023

Orario: 18.00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 7ª giornata

Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta TV

L'incontro tra Atalanta e Juventus sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN. Per vederla in televisione basta una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Marco Parolo.

Atalanta-Juventus dove vederla in streaming

La diretta streaming di Atalanta-Juventus sarà disponibile su DAZN e si potrà seguire sia collegandosi alla piattaforma, sia sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Gasperini dovrebbe dare continuità al 3-4-2-1 con Muriel accanto a Koopmeiners a supporto di Lookman unica punta. Possibili avvicendamenti sulle fasce, in particolare a destra, con Zappacosta pronto a prendere il posto di Holm.

Allegri non dovrebbe cambiare molto: Gatti può tornare titolare in difesa con Bremer e Danilo. In attacco, con le assenze di Vlahovic e Milk, Chiesa sarà affiancato da Kean. Sulla sinistra Kostic potrebbe rilevare Cambiaso.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Muriel; Lookman. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri.