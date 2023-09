Il graffio di Milik fa sorridere la Juve, Lecce battuto 1-0: Allegri secondo per una notte La Juventus batte il Lecce nell’anticipo della sesta giornata della Serie A 2023-2024: decide un gol di Milik all’inizio della ripresa.

A cura di Vito Lamorte

Basta un gol di Milik alla Juventus per avere la meglio sul Lecce nell'anticipo della sesta giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri avevano bisogno di una vittoria dopo il poker subito in casa del Sassuolo nell'ultima uscita e ha reagito in maniera molto compatta contro una squadra molto in forma come quella di Roberto D'Aversa.

Massimiliano Allegri ha effettuato diversi cambi nell'undici titolare ma la scelta che ha suscitato più scalpore è la presenza di Milik con Chiesa in attacco e Vlahovic che si accomoda in panchina.

I bianconeri hanno cercato di rendersi pericolosi, soprattutto con Chiesa, ma il Lecce si è difeso bene e ha occupato bene il campo, provando a sfruttare Krstovic per far salire la squadra e manovrare con le ali e i centrocampisti.

A sbloccare il match all'inizio della ripresa è stato Arek Milik, che ha raccolto una sponda di Rabiot e da pochi centimetri ha battuto Falcone. Primo gol in campionato per il polacco.

Nei minuti finali Kaba cade entrando in area dopo un corpo a corpo con Chiesa e si prende il secondo cartellino giallo per simulazione: il centrocampista era stato mandato in campo pochi minuti prima. Accade poco o nulla nei minuti finali.

I numerosi cambi effettuati da Allegri e D'Aversa non hanno portato nessun cambiamento all'andamento del match e così la Juve è tornata a vincere, portandosi al secondo posto in attesa delle altre sfide della sesta giornata.

Il tabellino di Juventus-Lecce

RETI: 57′ Milik.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani (72′ Gatti); McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso (72′ Kostic); Chiesa, Milik (78′ Vlahovic). Allenatore: Massimiliano Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti (63′ Gendrey), Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin (63′ Rafia), Ramadani (70′ Kaba), Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza (63′ Sansone). Allenatore: Roberto D'Aversa.

ARBITRO: Antonio Giua.