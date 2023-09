Koopmeiners regala all’Atalanta la vittoria a Verona: gioia Empoli che inguaia la Salernitana All’Atalanta basta un gol di Koopmeiners nel primo tempo per festeggiare la vittoria in casa del Verona. A Empoli è invece Baldanzi a regalare ad Andreazzoli la prima vittoria stagionale dei toscani contro la Salernitana.

A cura di Fabrizio Rinelli

All'Atalanta basta un gol di Koopmeiners nel primo tempo per festeggiare la vittoria in casa del Verona. La squadra di Gasperini aveva anche l'occasione di raddoppiare nella ripresa ma De Ketelaere spreca clamorosamente mandando alto un colpo di testa da ottima posizione. A Empoli è invece Baldanzi a regalare ad Andreazzoli la prima vittoria stagionale dei toscani con il successo per 1-0 sulla Salernitana. Nel finale granata vicinissimi al pari con il palo colpito da Cabral.

Carnesecchi in uscita su Hien.

Il gol di Koopmeiners regala tre punti all'Atalanta a Verona

Il Verona ci ha provato nel primo tempo a fare la partita. Prima ci ha pensato Bonazzoli a provare a servire Ngonge lanciato a rete ma senza trovare fortuna. E allora la Dea, nonostante il tanto turnover, è riuscita a trovare il gol del vantaggio. Il Verona ha sprecato tutto in ripartenza, la Dea no: Lookman appoggia per De Roon, che vede l'inserimento di Koopmeiners. Ottimo il velo di Holm, altrettanto il destro incrociato dell'olandese che batte Montipò e porta in vantaggio la squadra di Gasperini. Lo 0-1 chiude la prima frazione.

Nel secondo tempo torna in campo Hateboer dopo la rottura del legamento crociato, prende il posto di Holm. Dentro anche De Ketelaere al posto di Lookman. Il Verona trova la forza per reagire e infatti subito Hien di testa manda alto il pallone sprecando una chance per il Verona, Batti e ribatti continuo tra le due squadre prima di un finale incandescente con il pallone geniale di Koopmeiners per la testa di De Ketelaere che indisturbato in area piccola manda incredibilmente alto il raddoppio. Alla fine è l'Atalanta a festeggiare.

Il gol di Baldanzi che ha deciso la sfida del Castellani.

Baldanzi regala all'Empoli la prima gioia: Salernitana ko

Fin dall'inizio della partita la Salernitana ha provato a mettere in difficoltà la squadra di casa ma l'Empoli è riuscito a sfruttare nel corso della prima frazione i tanti spazi lasciati dai granata. Le ripartenze di Cancellieri e Baldanzi hanno messo in difficoltà la squadra di Paulo Sousa che infatti chiude i primi 45 minuti sotto di un gol. La rete messa a segno da Baldanzi è proprio frutto di una disattenzione della difesa campana e di un intervento di Ochoa un po' da rivedere. Padroni di casa che potevano segnare in almeno altre tre occasioni. Per la Salernitana l'unico guizzo è il gol annullato dal Var a Cabral per fuorigioco.

Nel secondo tempo Sousa ne cambia tre mandando in campo Botheim, Bohinen e Daniliuc per Martegani, Candreva e Pirola. E la squadra inizia a girare dato che Kastanos va subito vicino al pareggio con un sinistro a giro del cipriota finito di poco fuori. Dopo un appoggio sbagliato di Bradaric, l'Empoli trova il raddoppio grazie al lancio lancio lungo per Shpendi che da solo davanti a Ochoa mette dentro. L'ex Cesena è partito però in netta posizione di fuorigioco e rete giustamente annullata. Sousa manda in campo Dia ravvivando l'attacco granata che nel finale va a un passo dal pareggio con un destro a giro di Cabral che si stampa sul palo. Salernitana sfortunatissima a caccia dell'1-1.