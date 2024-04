Il Cagliari batte l’Atalanta, Ranieri a +4 sulla zona retrocessione: passo falso del Verona col Genoa

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta e vola a +4 sulla zona retrocessione. La squadra di Claudio Ranieri ha battuto la Dea in rimonta grazie ai gol di Augello e Viola, che hanno reso vano il vantaggio bergamasco firmato da Scamacca. Una vittoria importantissima per i sardi, che si allontanano dal terzultimo posto dopo la terza vittoria nelle ultime cinque partite.

Brutto stop per la squadra di Gian Piero Gasperini, che vede allontanarsi a +8 il quarto posto e a +5 la Roma: i bergamaschi non potranno più permettersi passi falsi in proiezione zona UEFA. All’Unipol Domus il primo tempo è davvero intenso e sono gli orobici a passare in vantaggio con Gianluca Scamacca: l'attaccante batte Scuffet con un tocco delicatissimo e firma il gol numero 11 in stagione. Poco prima dell'intervallo c’è il pareggio dei sardi con Augello, che rimette tutto in equilibrio. Nel secondo tempo il Cagliari prende coraggio e dopo aver corso qualche rischio all’89’ arriva il gol vittoria di Nicolas Viola.

Il Genoa vince 2-1 a Verona: passo falso Hellas

L'Hellas Verona ferma la sua corsa verso la salvezza in casa di fronte ad un Genoa che allo stadio Bentegodi vince in rimonta per 2-1 con i gol di Ekuban e Gudmundsson dopo la rete iniziale degli scaligeri firmata da Bonazzoli.

Il risultato si è sbloccato dopo otto minuti grazie ad un filtrante di Lazovic per Bonazzoli, che con uno stop a seguire evita Martinez e deposita in rete. La reazione del Genoa è affidata ad Ekuban, che trova il pareggio su cross di Haps da due passi superando un incolpevole Montipò. Nella ripresa la squadra rossoblù completa la rimonta con Vazquez che è protagonista di un’azione individuale conclusa da un tiro respinto da Montipò: la palla finisce sui piedi di Gudmundsson, che insacca e regala tre punti preziosissimi al Genoa, che mette definitivamente le mani sulla salvezza.