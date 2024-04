video suggerito

Scamacca ed Ederson non bastano all'Atalanta fermata sul pareggio dal Verona: 2-2 fatale in 3 minuti Sopra di due gol e con tante occasioni sprecate, l'Atalanta si fa riacchiappare nel secondo tempo dal Verona: la squadra di Gasperini si ferma sul 2-2.

A cura di Ada Cotugno

Le fatiche europee si fanno sentire sulle spalle dell'Atalanta che nonostante un super Scamacca si ferma sul 2-2 contro il Verona nell'ultima partita della 32ª giornata. Un pareggio che rovina la scalata in classifica e che non permette alla squadra di Gasperini di riprendersi dopo l'ultima sconfitta in campionato trovata contro il Cagliari.

Eppure nel primo tempo sembrava di aver rivisto l'Atalanta formato Europa League scesa in campo ad Anfield contro il Liveprool: a prendersi la scena è ancora una volta Scamacca, in uno stato di forma strabiliante, che dopo appena 13 minuti sfrutta una verticalizzazione di Koopmeiners e lascia partire un tiro fortissimo che si trasforma in gol.

È il marchio di fabbrica del centravanti che si conferma ancora una volta tra i migliori del campionato dell'ultimo periodo. La rete dà fiducia a tutta la squadra che si riversa in avanti alla ricerca del raddoppio che arriva appena sei minuti più tardi: questa volta tocca a Ederson diventare protagonista, sfruttando un passaggio di Scamacca che questa volta veste i panni dell'assistman.

Il primo tempo diventa una corrida bergamasca, con i ragazzi di Gasperini che provano in ogni modo a sfondare il muro difensivo del Verona per sfruttare l'ottimo momento di forma e aumentare il vantaggio. Con un pizzico di sfortuna e tanta imprecisione però la squadra resta ferma sul 2-0 all'intervallo.

Nella ripresa però accade l'impensabile: il Verona si presenta in campo con un atteggiamento diverso e al 57′ accorcia subito le distanze con il gol di Lazovic che dal limite dell'area lascia partire un tiro precisissimo che passa proprio sotto le gambe di un difensore. Appena tre minuti più tardi i gialloblù raggiungono il pareggio con Noslin che raggiunge una palla vagante in area e anticipa Carnesecchi.

In pochi istanti l'Atalanta si ritrova sul 2-2 mentre rimpiange le tante occasioni sciupate nel finale del primo tempo. Il risultato però non dà la scossa decisiva alla squadra che prova a farsi vedere in avanti ma fatica a essere pericolosa. E alla fine i nerazzurri devono alzare bandiera bianca davanti al pareggio che gli impedisce di approfittare dei risultati della giornata per tentare l'allungo.