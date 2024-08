video suggerito

Lecce, squillo Krstovic e Cagliari KO. Botta e risposta in Bologna-Empoli: Fabbian e Gyasi in 2 minuti Il Lecce trova la prima vittoria stagionale contro il Cagliari grazie al gol partita di Krstovic nel primo tempo. A Bologna fuochi d'artificio a inizio match: gol di Fabbian al 2′, pareggio di Gyasi al 4′

A cura di Alessio Pediglieri

Il Lecce si prende l'intera posta in palio contro il Cagliari e lascia l'ultima posizione in classifica che lo vedeva a zero punti dopo due gare. Decisivo il gol nel primo tempo di Krstovic poco prima dell'espulsione di Dorgu. Botta e risposta al Dall'Ara tra Bologna ed Empoli con i fuoci d'artificio nei minuti iniziali: al 2′ rete di Fabbian, al 4′ pareggio toscano con Gyasi.

Bologna-Empoli 1-1

Fuochi d'artificio al Dall'Ara con un avvio spettacolare tra il Bologna e l'Empoli. I felsinei dopo solo 2 minuti si portano in vantaggio con Fabbian per la gioia dei tifosi rossoblù che viene però smorzata subito in gola per la reazione dei toscani. Gyasi sotto porta nella classica azione di rimessa, infila Skorupski alla prima occasione utile così al 4′ Bologna-Empoli ritorna in parità. Le premesse, però, vengono pian piano disattese con la gara che si anestetizza minuto dopo minuto senza più grandi emozioni da inserire a tabellino.

Tabellino

BOLOGNA-EMPOLI 1-1

2′ Fabbian (B), 3′ Gyasi (E)

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì (82′ De Silvestri), Miranda; Freuler, Moro (54′ Aebischer), Fabbian (65′ Dallinga); Orsolini (82′ Urbanski), Castro, Karlsson (54′ Odgaard). All.: Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Grassi (61′ Esposito), Henderson, Pezzella (72′ Cacace); Fazzini (67′ Haas), Solbakken (67′ Pellegri); Colombo (61′ Maleh). All.: Zanetti.

Lecce-Cagliari 1-0

In palio punti pesantissimi per una sfida che richiama quelle salvezza anche se si è solamente alla terza giornata di campionato. I salentini vogliono schiodarsi dall'ultimo posto in classifica dopo due sconfitte consecutive, i sardi alla ricerca del primo successo dopo due pareggi. Ad avere la meglio i padroni di casa che sull'asse Gaspar-Krstovic trovano la rete del vantaggio. Prima della doccia fredda pochi istanti più tardi quando Dorgu riceve un rosso diretto dal VAR costringendo il Lecce a disputare tutto il secondo tempo in 10 contro 11.

Tabellino

LECCE-CAGLIARI 1-0

Krstovic 25′ (L)

LECCE (4-4-2): Falcone; Gaspar, Baschirotto, Ramadani, Dorgu; Guilbert (75′ Jean), Banda (75′ Coulibaly), Gallo, Pierret (75′ Pierotti); Krstovic, Oudin (56′ Morente).

CAGLIARI: (3-5-2): Scuffet; Luperto, Mina, Zappa (s.t Palomino); Augello, Prati (s.t Lapadula), Marin, Deiola (68′ Viola), Azzi (68′ Felici); Luvumbo, Piccoli (83′ Pavoletti).

Ammoniti: Lapadula (C), Falcone (L)

Espulsi: Dorgu (L)