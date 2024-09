Udinese da favola! Rimonta show al Parma e primo posto in classifica: al Tardini finisce 2-3

video suggerito

L'Udinese è al primo posto in classifica in Serie A. La squadra friulana fa il colpaccio al Tardini contro il Parma rimontando due gol alla squadra di Pecchia: da 2-0 a 2-3. Scatenato Thauvin autore di una doppietta. Nel mezzo la rete di Lucca che aveva riaperto la partita. Gli emiliani avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Delprato e Bonny. Udinese ora da sola in vetta con 10 punti seguita da Napoli con 9 e Juventus e Inter con 8. Non accadeva dal 2011 che i friulani fossero primi in classifica.

L'azione del gol di Bonny.

Il Parma chiude il primo tempo sul punteggio di 2-0

Il Parma nel primo tempo è riuscito a chiudere l'Udinese portandosi sul 2-0. Di contro la squadra di Pecchia è stata brava a sbloccare subito la partita con il gol di Delprato. Il difensore, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfrutta al meglio un cross di Mihaila dalla destra, il capitano si fa trovare pronto in area e la mette alle spalle di Okoye. L'Udinese reagisce con un tentativo di tiro pazzesco di Thauvin ma la sua conclusione non finisce in rete. I friulani sono nel vivo del gioco in una partita tutto sommato divertente.

Runjaic può essere contento della prova di un ispiratissimo Thauvin autentica spina nel fianco della difesa emiliana. Udinese che prima della fine dei primi 45 minuti stava anche rischiando di pareggiare la partita a causa di un clamoroso autogol che però solo un prodigioso intervento di Chichizola ha evitato. E così proprio prima del fischio finale è arrivato il raddioppio del Parma con Bonny. Imbucata di Man, l'attaccante protegge alla perfezione il pallone e di punta la mette alle spalle di Okoye. È il gol del 2-0 che chiude la prima frazione.

Il colpo vincente di Lucca.

L'Udinese nel secondo tempo rimonta gli emiliani e vince

Nel secondo tempo però, quando sembrava che ormai il Parma avesse il risultato in pugno, ecco il ritorno dell'Udinese. I friulani entrano in campo con un'altra testa e riescono a trovare il gol del 2-1 grazie al colpo di testa di Lucca. L'attaccante dei friulani la riapre subito sfruttando un cross di Kamara dalla sinistra. Thauvin continua a mettere in difficoltà la difesa emiliana e così i friulani premono ancora sull'acceleratore a caccia del gol del pareggio che arriva poco dopo. Proprio Thauvin trova la rete del meritato 2-2 dei bianconeri.

L'attaccante sfrutta al meglio la sponda di testa di Davies, con il capitano bianconero che a porta vuota la mette alle spalle di Chichizola per un gol facile facile. Partita dunque nuovamente in parità. Ma il Parma se la complica da solo. Keita, entrato da poco, si becca due cartellini gialli nel giro di qualche minuto e viene dunque espulso dall'arbitro. Gli emiliani restano in dieci fino alla fine della partita. Occasione ghiotta che sfruttano subito i friulani ribaltandola definitivamente portandosi sul 3-2 grazie ancora al gol di Thauvin. Finisce così con l'Udinese che è prima in classifica.