Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia, dove vederla in TV su Mediaset o Rai: orario, canale e formazioni Atalanta-Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia, si gioca oggi al Gewiss Stadium di Bergamo. Inizio alle ore 18:00. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play. Poco tournover per Gasperini e Italiano che vogliono la semifinale contro la vincente di Juve-Sassuolo.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atalanta sfida la Fiorentina nel match valido per i quarti di Coppa Italia: in palio la qualificazione alle semifinali. La partita è in programma oggi, giovedì 10 febbraio, alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo e si vede in diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. In base al tabellone, chi passa il turno affronterà la vincente di Juventus-Sassuolo, in programma stasera. La squadra di Gasperini è reduce da un brutto ko interno in campionato contro il Cagliari; sconfitta anche per i Viola di Italiano che hanno perso contro la Lazio.

Le probabili formazioni: per l'Atalanta, Zapata ancora una volta indisponibile, con Muriel che sarà la forzata unica punta per Gasperini che porrà alle spalle del cileno Pasalic e Boga favoriti su Malinovskyi e Pessina. Non ci sarà nemmeno Toloi, che deve scontare un turno di squalifica. Per la Fiorentina, Cabral dovrebbe lasciare spazio a Piatek dal 1′ minuto.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Boga; Muriel

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Gonzalez

Partita: Atalanta-Fiorentina

Atalanta-Fiorentina Quando si gioca : giovedì 10 febbraio 2022

: giovedì 10 febbraio 2022 Dove si gioca: Gewiss Stadium, Bergamo

Gewiss Stadium, Bergamo Orario: 18:00

18:00 Canale TV: Italia 1

Italia 1 Diretta streaming : SportMediaset.it, Mediaset Infinity

: SportMediaset.it, Mediaset Infinity Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Atalanta-Fiorentina, dove vederla in diretta TV

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in TV? Italia Uno è il canale di riferimento delle reti Mediaset che quest'anno hanno i diritti in chiaro, in esclusiva per la TV per la Coppa Italia Frecciarossa 2022. La diretta di Atalanta-Fiorentina sarà anticipata e seguita da ampi commenti dagli studi.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta Streaming

Come vedere in streaming Atalanta-Fiorentina? Due le opzioni classiche per questa Coppa Italia in live streaming: o collegandosi al sito di Mediaset Sport oppure al portale Mediaset Infinity. In entrambi i casi Atalanta-Fiorentina è visibile in diretta e senza costi aggiuntivi da pc o devices mobili.

Coppa Italia, a che ora inizia la partita

La partita di Bergamo, al Gewiss Stadium, valida per il quarto di finale di Coppa Italia è in programma con fischio di inizio alle 18:00

Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia, le probabili formazioni

Gasperini opta per pochissimi cambi: non c'è Zapata, infortunato e Muriel farà da terminale offensivo davanti a Pasalic e Malinovski. Tra i pali Musso, espulso domenica, ma mancheranno anche Ilicic, Miranchuk e Toloi. Per Italiano, qualche dubbio in più come nel caso di chi inserire alle spalle di Piatek, o a ridosso dell'ex Genoa. Saponara e Gonzalez i favoriti.

