Coppa Italia, Juve-Sassuolo dove vederla su Mediaset o Rai: formazioni, canale e orario Juventus-Sassuolo di Coppa Italia si gioca oggi, giovedì 10 febbraio, all’Allianz Stadium di Torino. Diretta TV a partire dalle 21:00 su Canale 5, in streaming su Mediaset infinity. Chi passa il turno in semifinale affronterà l’Atalanta o la Fiorentina.

A cura di Alessio Morra

All'Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita il Sassuolo nell'ultima partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Il match tra i bianconeri di Allegri e i neroverdi di Dionisi è in programma oggi giovedì 10 febbraio alle ore 21.00 e sarà visibile in diretta TV in esclusiva su Mediaset Canale 5 e in streaming Mediaset Infinity e sportmediaset.it. In palio la semifinale contro la vincente di Atalanta-Fiorentina come da tabellone. La partita si gioca in gara secca, quindi in caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigori.

Le probabili formazioni: Allegri effettuerà un leggero turnover. Chiellini e Zakaria usciti per infortunio contro il Verona non ci saranno. Dall'inizio giocheranno il portiere Perin e il centrale difensivo Bonucci, mentre a metà campo torna Locatelli. In avanti Cuadrado, Kaio Jorge e Morata con Vlahovic che partirà dalla panchina. Per il Sassuolo saranno in campo in larga parte i titolari, dall'inizio giocheranno Berardi, Raspadori e Scamacca.

Juventus (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; Rabiot, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata. All. Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Harroui, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi

Partita: Juventus-Sassuolo

Juventus-Sassuolo Quando si gioca : giovedì 10 febbraio 2022

: giovedì 10 febbraio 2022 Dove si gioca : Allianz Stadium, Torino

: Allianz Stadium, Torino Orario: 21:00

21:00 Canale TV : Canale 5

: Canale 5 Diretta streaming: SportMediaset.it, Mediaset Infinity

SportMediaset.it, Mediaset Infinity Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Dove vedere Juventus-Sassuolo in diretta TV

Dove si vede Juve-Sassuolo in tv? Il match tra la Juventus e il Sassuolo inizierà alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta televisiva da Canale 5. Mediaset ha acquistato i diritti tv per tre stagioni della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Tre dei quattro incontri dei quarti di finale saranno mandati in onda da Canale 5, come questo che vedrà opposti i detentori del torneo e il Sassuolo di Dionisi.

Juventus-Sassuolo, dove vederla in streaming

Come vedere in streaming Juve-Sassuolo di Coppa Italia? Sarà naturalmente possibile vedere in streaming la sfida dei quarti di Coppa Italia tra la Juventus e il Sassuolo. Basterà collegarsi sul sito sportmediaset.it per seguire online il match dell'Allianz Stadium, ma si potrà vedere in streaming l'incontro anche su Mediaset Infinity.

A che ora si gioca la partita di Coppa Italia

Juventus-Sassuolo dei quarti di Coppa Italia si disputerà all'Allianz Stadium di Torino. L'incontro inizierà alle ore 21. Chi vince sfiderà in semifinale l'Atalanta o la Fiorentina.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Leggero turnover per la Juventus, con Allegri che rinuncia a Vlahovic dal primo minuto. Fuori Chiellini e Zakaria. Il Sassuolo invece vuole riscattarsi dopo il 4-0 incassato con la Sampdoria e giocherà con gran parte dei titolari.

