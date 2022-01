Fiorentina ai quarti di Coppa Italia, Napoli ko dopo i supplementari: partita folle al Maradona La Fiorentina batte 5-2 il Napoli e si qualifica per i quarti di Coppa Italia, in cui sfiderà l’Atalanta. Gol di Vlahovic, Biraghi e Venuti per i viola.

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina è ai quarti di Coppa Italia. Al Maradona i viola battono 5-2 il Napoli e a febbraio affronteranno l'Atalanta. A segno nel primo tempo Vlahovic e Mertens, nella ripresa Biraghi e Petagna. Mentre nei supplementari arrivano i gol di Venuti al 105′, Piatek e Maleh. Espulsi Dragowski, Lozano e Fabian Ruiz.

Il Napoli ha tantissimi assenti, scelte quasi scontate per Spalletti che in avanti schiera sia Petagna che Mertens. Italiano vuole riscattarsi dopo il 4-0 incassato dal Torino lunedì. Vlahovic al centro dell'attacco, con Gonzalez e Saponara al suo fianco. I padroni di casa partono meglio, ma non riescono a essere pericolosi. La Fiorentina velocemente prende in mano la partita, la prima chance ce l'ha Vlahovic, Ospina è molto bravo. Il forcing dei viola dà i suoi frutti al 40′ quando Vlahovic riceve da Saponara elude il controllo di Tuanzebe e con uno splendido diagonale insacca, 1-0. Il Napoli riesce a trovare il pareggio subito e lo fa con Mertens che è lesto in un'azione conclusa a calciare in modo magnifico, pallone nell'angolino, 1-1. Gol numero 143 per il belga con i partenopei. Nel recupero del primo tempo la Fiorentina resta in 10 per l'espulsione di Dragowski che non comprende le intenzioni di Venuti e quando capisce che Elmas è lanciato a rete lo abbatte. Terracciano prende il posto di Duncan.

La ripresa è letteralmente angosciante per il Napoli, che in avvio ha subito due grandissime occasioni ma né Petagna né Demme riescono a battere Terracciano. Al 58′ c'è il 2-1 Fiorentina. Biraghi con un tiro magico supera Meret, subentrato a Ospina. L'ultima mezz'ora ha un copione già scritto, con il Napoli che va a caccia del pareggio, anche con Lozano e Fabian Ruiz, e la Fiorentina che difende il vantaggio e cerca il tris, Gonzalez divora una grande chance. Italiano sostituisce Vlahovic con Piatek. Quando Lozano supera Terracciano c'è il palo a salvare la Fiorentina. Il messicano autore di un bruttissimo fallo, poco dopo, viene espulso. Rosso anche per Fabian Ruiz al 93′. Ayroldi stoppa Ikoné lanciato a rete per ammonire lo spagnolo. In 9 il Napoli trova l'insperato pareggio, lo realizza Petagna il gol del 2-2 al 95′.

Nei supplementari il Napoli con due uomini in meno non può far altro che difendersi. Il forcing della Fiorentina è infinito, sembra una partitella del giovedì: attacco contro difesa. Meret è molto bravo, ma al 105′ arriva il gol di Lorenzo Venuti che riceve da Maleh e realizza un gol pesantissimo. Poi il poker di Piatek, che chiude l'incontro. Poi il 5-2 di Maleh, che rende il passivo pesantissimo per gli azzurri, che vedono svanire uno degli obiettivi stagionali. Fiorentina ai quarti contro l'Atalanta. Napoli fuori agli ottavi per la prima volta dopo nove anni.