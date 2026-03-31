Quando iniziano i Mondiali 2026, il calendario con le date delle eventuali partite dell’Italia

Quando iniziano i Mondiali 2026 e il calendario con le date delle eventuali partite dell’Italia: tutte le informazioni sul girone degli Azzurri in caso di qualificazione alla Coppa del Mondo che si giocherà in Canada, USA e Messico.

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Continua il percorso dell’Italia verso i Mondiali 2026: dopo il successo sull’Irlanda del Nord nella semifinale playoff disputata a Bergamo, gli Azzurri affronteranno a Zenica la finale contro la Bosnia ed Erzegovina, che ha avuto la meglio sul Galles ai calci di rigore. In palio c’è l’accesso alla fase finale del torneo FIFA.

Per la Nazionale si tratterebbe di un ritorno dopo due edizioni di fila saltate e in caso di vittoria contro Dzeko & co la selezione allenata da Gennaro Gattuso entrerebbe nel gruppo B, come stabilito dal sorteggio ufficiale, con Canada, Qatar e Svizzera.

I Mondiali 2026, che verranno organizzati per la prima volta in tre nazioni (Canada, Messico e Stati Uniti), inizieranno l'11 giugno 2026 e si concluderanno il 19 luglio 2026.

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Le avversarie dell'Italia ai Mondiali 2026 in caso di qualificazione

L’esordio sarebbe fissato per il 12 giugno a Toronto contro i padroni di casa del Canada, con calcio d’inizio alle 15 locali (le 21 in Italia). Tra le fila canadesi spiccano giocatori come lo juventino Jonathan David e l'ex interista Tajon Buchanan. L'unico precedente tra le due selezioni è un'amichevole giocata al Varsity Stadium di Toronto nel 1984 con vittoria per 2-0 degli Azzurri firmata Altobelli e Battistini.

La seconda partita si disputerebbe il 18 giugno a Los Angeles contro la Svizzera, formazione ricca di elementi con esperienza e di calciatori che milita nel campionato italiano come Akanji, Freuler, Jashari e Aebischer, oltre ad altri ex protagonisti della Serie A. Contro gli elvetici c'è il precedente fresco degli Europei 2024, con la netta eliminazione degli Azzurri per 2-0.

La fase a gironi si concluderebbe il 24 giugno a Seattle contro il Qatar, alla ricerca dei primi punti nella competizione dopo l’edizione casalinga del 2022 chiusa senza successi.

Il calendario dell'Italia ai Mondiali in caso di qualificazione

Sia in caso di vittoria che in caso di esito nefasto della finale play-off, l'Italia giocherà delle amichevoli all'inizio di giugno però cambierebbe completamente il clima intorno alla Nazionale: in caso di qualificazione saranno amichevoli pre-Mondiali con euforia e grande voglia di misurarsi con la Coppa del Mondo mentre, se non dovesse arrivare il pass, allora sarebbe amichevoli ‘tristissime' mentre gli altri si preparano ai Mondiali.

In tutti i casi, i primi incontri ufficiali sarebbero gli impegni della Coppa del Mondo 2026.