Atalanta-Borussia Dortmund è già caldissima, salta il pranzo istituzionale per lo ‘scippo’ di Inacio

Oggi, alle ore 18:45, si disputa la gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund. In palio un posto agli ottavi di finale, contro Arsenal o Bayern Monaco. Il Borussia ha vinto 2-0 la gara di andata ed ha un buon margine, ma l'Atalanta, che in campionato sta volando, ci crede e pensa alla remuntada. La partita sarà caldissima. Ma gli animi sono già caldi. Perché tra le due società non corrono buoni rapporto. All'andata è saltato il consueto pranzo Uefa a Dortmund, la stessa cosa è accaduta pure a Bergamo. L'oggetto del contendere a Samuele Inacio, il figlio di Pià, promettente giovane calciatore che un anno e mezzo fa ha firmato per i gialloneri.

Samuele Inacio nel 2024 è passato dall'Atalanta al Borussia

Come accaduto otto giorni fa, non ci sarà il cosiddetto pranzo istituzionale tra il club tedesco e quello nerazzurro. La tensione tra le due società è davvero molto forte. I rapporti sono diventati tesi ‘a causa' di Samuele Inacio, classe 2008, talento sopraffino che nel 2024 è passato dall'Atalanta al Borussia Dortmund. Entrambe le squadre hanno avviato un contenzioso con la FIFA.

Di questo ne aveva parlato Percassi a Sky Sport la scorsa settimana: "Credo ci sia stata una grande mancanza nei nostri confronti. Oggi vediamo un tesserato del nostro club, cresciuto a Zingonia e di cui il papà è stato portato nella mia prima presidenza a Bergamo. è successo questo episodio ma io non voglio giudicare la decisione del ragazzo. Per me è molto grave è il fatto che il Borussia non abbia mai dato la disponibilità a sedersi e risolvere una questione che noi abbiamo portato in FIFA".

Samuele Inacio è un giovane calciatore classe 2008, nel 2024 è passato dall’Atalanta al Borussia Dortmund.

Il Borussia Dortmund: "Ci sono regole chiare"

La versione del Borussia Dortmund è totalmente differente. Lars Ricken, ex calciatore e da tempo dirigente dei gialloneri, rispose a tono dicendo che la FIFA aveva approvato il trasferimento, avvenuto dunque a suo dire in modo legittimo: "Il pranzo non c'è stato la settimana scorsa e non ci sarà neanche mercoledì, per Inacio. Ora si solleva la questione. Si trattava del trasferimento di un minore. Ci sono regole chiare. Tutto deve essere documentato. Lo abbiamo fatto in modo molto dettagliato. La FIFA ci ha confermato che tutto era corretto. E Samuele gioca con noi già da un anno e mezzo. Per questo motivo questa discussione è molto sorprendente in questo momento. Non ci era mai capitato che una cena tra i vertici dei club non si svolgesse".

Chi è Samuele Inacio

Classe 2008, suo papà è Inacio Pià, che è stato un calciatore brasiliano che ha vestito anche le maglie di Atalanta e Napoli. Samuele è nato in Italia, da papà brasiliano e mamma italiana. Con la nazionale Under 17 è arrivato tra i primi quattro nel Mondiale di categoria. Si ispira a De Bruyne e Neymar, ha talento e rappresenta uno dei ragazzi che può far tornare grande l'Italia. Dal 2024 è un tesserato del Borussia Dortmund.