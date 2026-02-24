Champions League
Quando ci sarà il sorteggio di ottavi e tabellone della Champions League 2025/26: le squadre qualificate

Venerdì 27 febbraio alle ore 12 a Nyon si terrà il sorteggio degli ottavi della Champions League, verrà anche delineato il tabellone. Diretta TV su Sky in streaming su Prime Video.
A cura di Alessio Morra
Due giorni di playoff decisiva per il cammino delle squadre italiane in Champions League. Prima l'Inter, poi l'Atalanta e infine la Juventus cercheranno di ribaltare l'esito negativo delle partite di andata. Vincendo si qualificherebbero per gli ottavi di finale, momento in cui si disegnerà ufficialmente il tabellone che porterà alla finale di Budapest. Il sorteggio degli ottavi, ma più in generale del tabellone si terrà venerdì 27 febbraio 2026.

La data e l'orario del sorteggio degli ottavi di Champions League

Come da consuetudine il venerdì è il giorno dei sorteggi. Sarà così anche il 27 febbraio, quando alle ore 12 a Nyon si effettuerà il sorteggio in primis degli ottavi di finale e poi del posizionamento in tabellone delle prime otto classificate della fase a campionato.

Il tabellone della Champions League 2025–2026.
Il tabellone della Champions League 2025–2026.

Dove vedere in TV il sorteggio

L'orario fissato per il sorteggio è quello delle 12 di Nyon. Dopo le immagini delle squadre qualificate per gli ottavi e la spiegazione dei meccanismi del sorteggio si potrà cominciare. Il sorteggio si potrà seguire in TV su Sky, in streaming su NOW, Prime Video e Sky Go, per i rispettivi abbonati. In più su UEFA.com, UEFA.tv e l'App della UEFA.

Leggi anche
Champions League, il tabellone dei playoff: Galatasaray-Juve, Bodo-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, quando si giocano

Le possibili avversarie delle squadre italiane se passano agli ottavi

Inter, Juventus e Atalanta sono chiamate a una rimonta. L'Inter se riuscirà a ribaltare il Bodo Glimt tornerà negli ottavi di finale e affronterà nel mese di marzo uno tra Manchester City e Sporting Lisbona, due opzioni totalmente differente. Mentre la Juventus se riuscirà a effettuare la remuntada dopo il 5-2 incassato dal Galatasaray volerà in Inghilterra sicuramente, perché avrà Liverpool o Tottenham. Per l'Atalanta, ko 2-0 in casa del Borussia Dortmund, invece il compito sarebbe arduo perché pescherebbe o la prima della fase a campionato, e cioè l'Arsenal, o la seconda, il Bayern Monaco.

Il tabellone della Champions League 2025-2026

  • Arsenal contro Borussia Dortmund/Atalanta o Olympiacos/Bayer Leverkusen
  • Bayern Monaco contro Atalanta/Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen/Olympiacos
  • Liverpool contro Juventus/Galatasaray o Atletico Madrid/Bruges
  • Tottenham contro Galatasaray/Juventus o Bruges/Atletico Madrid
  • Barcellona contro PSG/Monaco o Newcastle/Qarabag
  • Chelsea contro Monaco/PSG o Qarabag/Newcastle
  • Sporting Lisbona contro Bodo Glimt/Inter o Real Madrid/Benfica
  • Manchester City contro Inter/Bodo Glimt o Benfica/Real Madrid
