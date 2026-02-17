Champions League
La Serie A è piccolissima in Champions, dopo la Juve perde pure l’Atalanta: ko con il Borussia

A Dortmund, il Borussia chiude nel primo tempo la partita con l’Atalanta, battuta per 2-0. Gol di Guirassy e Beier. Tra otto giorni a Bergamo, l’Atalanta cercherà la remuntada.
A cura di Alessio Morra
Serie A terribilmente ridimensionata nei playoff d'andata di Champions League. La Juventus è stata travolta dal Galatasaray, che all'Ali Sami Yen ha vinto per 5-2. Poi è arrivata la sconfitta dell'Atalanta, piegata per 2-0 dal Borussia Dortmund, che ha dominato totalmente. I due gol di divario concedono, almeno, la chance di remuntada alla squadra di Palladino, che proverà a raggiungere gli ottavi mercoledì 25 febbraio.

Gol di Guirassy

La partita al Wesftalen Stadion inizia con un quarto d'ora di ritardo, a causa del traffico che ha impedito di arrivare in tempo al campo al Borussia. L'Atalanta materialmente scende in campo, ma in campo è come non ci fosse. Perché il Borussia dopo poco più di minuti è già in vantaggio. L'azione è tambureggiante, oltre che splendida, segna il bomber Guirassy, il capocannoniere dell'ultima Champions League, 1-0.

Il gol del 2–0 del Borussia Dortmund con l’Atalanta, realizzato da Beier.
Raddoppio di Beier

Il Borussia continua a spingere, l'Atalanta si abbassa, ma Carnesecchi non è costretto a fare miracoli. Però vengono ammoniti due dei tre centrali e Scamacca. Nel finale di tempo arriva il meritato raddoppio della squadra tedesca. Assist di Guirassy e raddoppio di Beier, 2-0. Partita indirizzata.

L'Atalanta a caccia della remuntada

Palladino si ripresenta con Hien e Krstovic, per Scamacca. L'Atalanta a provare ci prova, gioca, ma senza costrutto. Kobel, il portiere con il maggior numero di clean sheet in Bundesliga, non deve sporcarsi le mani per difendere l'imbattibilità nei novanta minuti. Il Borussia vince 2-0 e all'Atalanta servirà un'impresa per qualificarsi per gli ottavi di finale. Tra otto giorni a Bergamo l'Atalanta dovrà vincere con tre gol di scarto. Per l'Italia del calcio è un martedì terribile.

Atalanta
Calcio
Champions League
