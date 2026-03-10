L’Atalanta perde, ma vince sugli spalti: il gesto dei tifosi verso Kompany e il Bayern è da campioni

Il gesto di grande sportività mostrato dai tifosi dell’Atalanta al termine della partita persa contro il Bayern Monaco in Champions: uno stadio intero ha applaudito la squadra avversaria e il suo allenatore.

L'Atalanta perde in campo 6-1 l'andata degli ottavi di Champions giocata contro il Bayern Monaco in casa al Gewiss Stadium. Un risultato che appare abbastanza difficile da ribaltare specie contro una squadra che stasera a Bergamo ha mostrato un calcio di un altro pianeta. La superiorità dei tedeschi era sotto gli occhi di tutti e a fine partita tutti i giocatori della Dea intervistati a Sky, così come lo stesso Palladino, hanno riconosciuto la superiorità dei bavaresi sotto tutti i punti di vista: tecnico, aerobico, fisico e mentale.

Insomma, non c'è stata partita e il merito è tutto di una macchina perfetta come il Bayern Monaco. La vittoria è stata talmente netta e il gioco talmente bello che i tifosi dell'Atalanta non hanno potuto far altro che applaudire la squadra bavarese. A raccontarlo a Sky è Gianluca Di Marzio che in compagnia di Luca Marchegiani proprio in diretta dal terreno di gioco dell'Atalanta, spiega cos'è successo dopo il quinto gol messo a segno da Olise. Un gesto assolutamente da campioni, insolito per il calcio italiano.

I tifosi dell’Atalanta questa sera.

Il pubblico di Bergamo ha vinto completamente quando al minuto 64, al quinto gol di Olise, ha applaudito la squadra allenata da Vincent Kompany. Un gesto di sportività enorme, un po' come in passato si era visto fare dai tifosi della Juventus per Cristiano Ronaldo o per i tifosi del Real Madrid verso Alessandro Del Piero. Ebbene però raramente si vede uno stadio intero riconoscere con enorme sportività questa sconfitta e soprattutto i valori della squadra avversaria applaudendo tutto il Bayern, non un solo giocatore.

È la vittoria della sportività ma anche della stessa Atalanta che può essere fiera ulteriormente dei propri tifosi. Ma non è finita qui. L'Atalanta è riuscita a segnare con Pasalic a tempo quasi scaduto e la sua rete è stata accolta dai tifosi della Dea con un boato, una sorta di festa, che ha coinvolto tutti: famiglie, bambini, tutti. E a fine partita, quando Kompany è andato sotto il settore occupato dai tifosi del Bayern, anche i sostenitori dell'Atalanta, i pochi rimasti nell'impianto di Bergamo, hanno voluto omaggiare l'allenatore con un applauso lasciandolo quasi stupito. Insomma, il bello del calcio, quello che vorremmo sempre vedere e che non deve essere più solo un caso isolato ma dovrebbe coinvolgere davvero tutti.