Mido non si spiega le scelte del Tottenham e vuole licenziamenti: “Non hanno visto la Juventus”

C'è anche l'ex attaccante Mido nel gruppo molto numeroso di chi sta criticando e non poco l'operato del Tottenham in questa stagione. Il “faraone” conosce bene l’ambiente e lo spogliatoio degli Spurs, squadra in cui ha militato per due stagioni, intervallate dall’esperienza italiana alla Roma. Oggi dirigente nel calcio cipriota, il sempre diretto Mido, ha criticato in modo forte la scelta di affidare la panchina a Igor Tudor.

Mido stronca il Tottenham per la scelta di Igor Tudor

Per lui quanto visto nel confronto del Wanda Metropolitano in Champions è stato troppo. Al di là della gestione del portiere Kinsky, cambiato dopo i primi disastrosi 17′ di gioco, l'egiziano ha visto i grandi limiti della gestione del croato. Non si dà pace per questo Mido che vuole capire chi e perché ha scelto di dare la squadra in mano a Igor Tudor dopo l'addio di Frank. Per questo ha chiesto anche provvedimenti esemplari e una sorta di mini-rivoluzione.

Il lavoro di Tudor alla Juventus

Durissimo il suo messaggio, con un riferimento anche a quanto fatto da Tudor nella sua breve e non fortunata avventura alla Juventus con l'esonero dopo una serie di risultati deludenti in avvio di stagione: "Chiunque abbia ingaggiato Tudor deve essere licenziato, perché sono sicuro che non ha mai visto giocare la Juventus sotto la sua guida!! È uno dei peggiori allenatori in circolazione!".

Sono bastate poche partite di Tudor per far capire a Mido che questa è stata una scelta sbagliata. Per questo il monito al club londinese è forte: "È uno dei peggiori allenatori in circolazione! Nessuna tattica, nessun piano di gioco e gestione dei giocatori pari a 0!! Non sa gestire la pressione e non sa rapportarsi con i media!! Per favore, esoneratelo oggi, non domani!! Non c'è più tempo per le str…ate… il club non si merita questa ma!!"

Parole che per ora non sembrano aver inciso più di tanto, visto che il Tottenham non sembra intenzionato ad optare per un cambio in panchina. La società ha confermato i prossimi impegni con la stampa del tecnico in vista del match di campionato contro il Liverpool. Si continua con lui, per ora.