Chi è Kinsky, portiere del Tottenham preferito a Vicario e sostituito dopo 17’ funesti in Champions

Antonin Kinsky non dimenticherà mai il suo esordio in Champions League, e nemmeno i tifosi del Tottenham. Il portiere ceco 22enne è stato schierato titolare un po’ a sorpresa da Igor Tudor contro l’Atletico Madrid e la sua partita è durata poco più di un quarto d’ora. Il manager degli Spurs dopo due gravi errori del portiere costati altrettanti gol, ha optato per la sostituzione con Vicario.

Kinsky scelto a sorpresa da Tudor per la Champions, chi è

Per il match del Wanda Metropolitano l'estremo difensore italiano era stato spedito inizialmente in panchina dall'ex tecnico della Juventus. Al suo posto è stato lanciato dal primo minuto il portiere ceco arrivato nel gennaio 2025 dallo Slavia Praga per circa 16.5 milioni di euro. Per lui in stagione solo due presenze in EFL Cup e zero in Premier League. Ecco perché era sembrata ancor più sorprendente la scelta di optare su di lui per l’andata degli ottavi di finale. L'emozione però ha giocato un brutto scherzo al ragazzo nell'orbita della nazionale del suo Paese in quella che sarebbe potuta essere la serata più importante della sua carriera.

Gli errori clamorosi di Kinsky in Atletico-Tottenham

Infatti il suo rendimento iniziale è stato letteralmente disastroso e l'Atletico Madrid ha ringraziato, portandosi sul momentaneo 3-0 in circa 16′. Kinsky apparso sin da subito in difficoltà e molto impacciato, ha prima di tutto fallito un passaggio ad un compagno scivolando goffamente e servendo il pallone agli avversari che lo hanno subito castigato. Ha fatto poi anche peggio poco dopo quando ha regalato lo 0-3, ciccando completamente la sfera nella sua area.

L'amarezza di Kinsky e l'ironia dei tifosi dell'Atletico Madrid

Tudor ha visto troppo e ha deciso di sostituire il suo portiere dopo appena 17′. Impossibile proseguire con uno stato d'animo tutt'altro che sereno. Molto deluso ovviamente Kinsky che è stato consolato dai compagni e ha abbandonato il terreno di gioco tra gli applausi ironici dei tifosi dell'Atletico Madrid. Nel tunnel, accompagnato da un componente della panchina, il ceco si è lasciato andare anche alla frustrazione a quanto pare per una serata che non potrà mai dimenticare, in negativo.

Tra l'altro un ruolo fondamentale al momento della sostituzione è stato quello del capitano del Tottenham Romero. Il difensore si è avvicinato alla panchina e ha spiegato a Tudor che il portiere non era in grado di proseguire il match. Il croato poco dopo indicherà ai collaboratori di accelerare le procedure per la sostituzione.

Grande amarezza dunque per Kinsky che in realtà quando è sceso in campo con il Tottenham non ha mai garantito piena sicurezza. Proprio per questo la scelta di Tudor è apparsa sorprendente, visto anche il peso della partita. Uno dei commentatori di TNT sport, Darren Fletcher, ha dichiarato: "Dipende tanto dall'allenatore quanto da Kinsky. L'ultima volta che ho visto un portiere fare un incubo del genere è stato con Loris Karius del Liverpool. L'incubo lo ha segnato a lungo. Non riesco proprio a credere a quello che ho visto". Forse la cosa migliore potrebbe essere cambiare aria.