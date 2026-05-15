Gelson Dala accusato di aver mentito sull’età in Coppa d’Africa: per i tifosi non avrebbe 16 anni

La Coppa D'Africa Under 17 ha permesso agli appassionati di scoprire Gelson Dala, sedicenne portiere dell'Angola che ha vinto il premio di migliore in campo dopo l'impressionante partita contro il Mali. Il giocatore non ha attirato l'attenzione soltanto per le sue sei incredibili parate, ma anche per il suo aspetto fisico che ha fatto sorgere qualche domanda: dalle foto pubblicate dalla CAF si vede che non somiglia ai suoi coetanei, ma sembra avere diversi anni in più. Non è il primo caso del genere e qualche anno fa in Italia aveva fatto scalpore la polemica su Minala, arrivato alla Lazio a 17 anni dove nessuno credeva alla sua età.

La polemica sul portiere 16enne dell'Angola

Le qualità in campo sono impressionanti, ma la curiosità si è riversata tutta sulla sua presunta età. Secondo molti non avrebbe 16 anni come dichiarato ma molti di più, tanto da chiedere alla CAF verifiche più stringenti sulla documentazione dei calciatori che partecipano ai tornei. Dala è nato nel 2009 e gioca nel CA Petro, squadra proveniente dalla capitale angolana. Ha fatto il suo esordio nella Coppa d'Africa Under 17 con l'Angola diventando subito uno dei migliori portieri della competizione, ma ci sono ancora numerosi dubbi sulla sua età. Sembra molto più grande rispetto ai suoi compagno di squadra, soprattutto in volto.

La questione del giocatore angolano non è l'unica spuntata fuori negli ultimi anni, contrassegnati da numerose controversie sulla verifica dell'età nelle competizioni giovanili. È un tema discusso in Africa dove spesso ci sono giocatori che appaiono più grandi rispetto agli anni che hanno dichiarato, anche se i controlli della CAF e della FIFA si sono intensificati. Esistono test medici appositi per chiarire i dubbi, ma non sarà il caso di Dala: l'Angola non ha ricevuto nessuna accusa ufficiale e dunque il giovane portiere continuerà a giocare, sperando di fare presto il salto di qualità.