Cosa fa oggi Joseph Minala: “Ho 29 anni, nessuno mi crede. Mi hanno massacrato, distrutto, umiliato”

Joseph Minala oggi gioca a Malta, ormai ai margini del calcio che ha frequentato da quando a 17 anni era una grande promessa alla Lazio. Il centrocampista camerunese si sfoga, le voci malevole sulla sua presunta età fasulla ancora lo inseguono: “Non sono una persona cattiva. Ho 29 anni e sono nato il 24 agosto 1996: come mai nessuno ci crede?”.

Di Joseph Minala si sono perse le tracce da qualche anno, ma il centrocampista camerunese è tuttora in attività: milita nel Marsaxlokk Football Club, una società maltese con sede a Marsa Scirocco, comune dello stato isolano con poco più di tremila abitanti. Minala gioca a Malta ormai da tre anni (prima lo Sliema Wanderers, poi il Gzira Utd, adesso il Marsaxlokk), ai margini del calcio che ha frequentato nella prima parte della sua carriera: anche sul fronte ingaggio il downgrade è stato enorme, visto che da stipendi di centinaia di migliaia di euro (negli anni della Lazio prendeva sotto il milione lordo a stagione) si è passati a molto meno di 100mila all'anno, in media coi salari del calcio maltese. Oggi Joseph ha 29 anni e mezzo, ma ancora in pochi credono che quella sia la sua età reale, nonostante abbia fornito tutte le prove possibili circa il fatto che sia effettivamente nato il 24 agosto 1996 a Yaoundé. "Mi hanno massacrato, distrutto, umiliato", dice dalla sua nuova patria nel cuore del Mediterraneo.

Joseph Minala ha un sospetto su chi ha messo in giro le voci false sulla sua età

La leggenda metropolitana su di lui iniziò quando giovanissimo esordì con la maglia biancoceleste: aveva 17 anni, Edy Reja lo fece entrare al 77′ di un Lazio-Sampdoria del 6 aprile 2014 al posto di Lulic. I tratti del suo volto alimentarono le voci sul fatto che fosse più anziano: "Fu un attacco mirato, ma ho una mia idea. La voce fu messa in giro da qualcuno che prima teneva a me, che mi seguiva. In Senegal, un sito poi oscurato, inventò la notizia secondo cui avessi 42 anni. La gente iniziò a fare fotomontaggi, a prendermi in giro. Nessuno lo sa, ma in quel periodo fui anche minacciato e ricattato da persone che mi avevano aiutato, di cui mi fidavo. Io ero solo e indifeso, nessuno mi ha protetto".

Joseph Minala a 17 anni con la maglia della Lazio nel maggio 2014

Tutte dicerie senza alcun fondamento, come poi è stato appurato: "I test sull'età hanno dimostrato che sono nato nel 1996 – spiega Minala alla ‘Gazzetta dello Sport' – Anzi, hanno attestato che dimostro persino un anno in meno. Non sono un fenomeno, ma quando mi è stata data una chance ho sempre dimostrato di valere. Penso al Bari, ma soprattutto alla Salernitana, dove i tifosi ancora mi scrivono per il gol all'Avellino all’ultimo minuto".

La carriera di Minala: da essere una grande promessa alla Lazio al declino degli ultimi anni, oggi gioca a Malta

Il centrocampista camerunese è stato a libro paga della Lazio fino al 2021, passando per i prestiti a Bari, Latina, Salernitana e infine Qingdao Huanghai in Cina. Svincolatosi dopo un anno fuori rosa nel club biancoceleste, è poi passato alla Lucchese in Serie C, poi l'anno successivo all'Olbia nella stessa categoria, sempre a parametro zero. Un'esperienza breve, visto che nel gennaio 2023 Joseph ha risolto il contratto col club sardo.

Minala festeggia la vittoria nella Coppa di Malta 2024 con lo Sliema Wanderers

A quel punto la carriera di Minala già aveva preso la direzione verso l'oblio: a marzo del 2023 ha provato la carta della Lettonia, firmando per qualche mese col Liepaja (solo 46 minuti in due presenze). Poi da settembre di quell'anno ha iniziato la sua avventura maltese, vincendo la coppa nazionale al primo anno con lo Sliema Wanderers: "Gioco a Malta, un calcio periferico, ma non perdo la speranza di poter tornare in Italia. A mio avviso meriterei almeno la Serie B. Sono stato svalutato per qualcosa che non è mai esistito. Ero un adolescente come tanti, ma la gente mica ci credeva. Questo accanimento ingiustificato mi ha rovinato. In futuro mi vedo magari in panchina, da allenatore. Sogno un ritorno alla Lazio o alla Salernitana. Non sono una persona cattiva. Ho 29 anni e sono nato il 24 agosto 1996: come mai nessuno ci crede?".