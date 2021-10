Minala riparte dalla Serie C: l’ex enfant prodige della Lazio ha firmato con la Lucchese L’ex enfant prodige della Lazio, Joseph Minala, riparte dalla Serie C. Il centrocampista camerunese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con la Lucchese, club che milita nel girone B del terzo campionato professionistico. Dopo le esperienze con Bari, Latina e Salernitana il classe 1996 torna in Italia.

A cura di Vito Lamorte

Joseph Minala riparte dalla Serie C. L'ex promessa della Lazio era svincolato dallo scorso giugno, in seguito alla fine del contratto con il club capitolino, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con la Lucchese, club che milita nel girone B della Lega Pro, dove è stata ripescata lo scorso agosto dopo la retrocessione nel campionato 2020-’21. Il centrocampista camerunese classe 1996, che ha vestito diverse maglia nel corso della sua carriera dopo l'esplosione nella Primavera del club biancoceleste: l’ultima esperienza di Minala è stata nel campionato cinese con la maglia del Qingdao Huanghai, tra febbraio e dicembre 2020, prima di tornare per fine prestito alla Lazio e finire fuori squadra ma prima aveva giocato anche nel Bari, nella Salernitana e nel Latina.

Dopo aver lasciato il suo paese, Minala si è trasferito a Roma dove ha giocato con la Vigor Perconti prima di passare alle giovanili della Lazio nell'estate del 2013. All'inizio del suo percorso ci furono delle polemiche in merito all'età del ragazzo ma le accuse sono state subito respinte dalla società biancoceleste e la FIGC, dopo aver aperto un'inchiesta, decretò che l'età anagrafica era quella dichiarata dal giocatore.

Minala ha scelto la maglia numero 58 e a 25 anni gira l'Italia per provare a mettere in mostra ancora le sue qualità e cercare un po' di continuità.

La Lucchese, guidata da Guido Pagliuca, è all'undicesimo posto del girone B con 14 punti dopo undici giornate di campionato e vuole tenersi lontana dalla zona basse della classifica.

Il comunicato della Lucchese

Questa la nota ufficiale del club toscano sull'arrivo del calciatore camerunese: "La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joseph Marie Minala, centrocampista camerunense, classe ’96".