Grave lutto per Sarri, è morta la madre Clementina: lo appoggiò quando lasciò la banca per il calcio É morta la madre dell’ex allenatore di Juventus, Napoli e Lazio Maurizio Sarri, la signora Clementina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia giunge dalla Toscana, dove è venuta a mancare la madre di Maurizio Sarri, ex allenatore di Juventus, Napoli e Lazio. La notizia è stata confermata dalla Lazio, che ha espresso il proprio affetto al tecnico con un post su X: "Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell'amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari".

Sarri era molto legato ai genitori, per stare più vicini a loro cinque anni fa diede l'addio al Chelsea. Del padre Amerigo ha parlato spesso in passato, soprattutto ai tempi del Napoli. Perché il papà, che fu ciclista in gioventù, per motivi di lavoro finì proprio a Napoli e lì nacque il tecnico, che poi da bambino si trasferì prima nel bergamasco e poi con la famiglia in Toscana.

Della madre Clementina si sa invece che appoggiò con forza la scelta del figlio, che all'inizio degli anni Duemila decise di lasciare il lavoro in banca per iniziare a fare l'allenatore. Dopo una gavetta lunghissima nelle categorie minori, quando alternava la sua vera professione e la sua passione, nel 2002 decise di lasciare il posto fisso e di provare a fare l'allenatore. Cosa che gli è riuscita alla grande. Perché Sarri prima ancora di conquistare trofei alla soglia dei sessant'anni aveva già ricevuto complimenti a raffica grazie al suo gioco.

Sarri da circa un mese non è più l'allenatore della Lazio, che ha lasciato dopo due anni e mezzo dimettendosi e rinunciando anche a un anno e mezzo di contratto. Il nome del tecnico in queste ultime settimane è stato fatto per diverse panchine, per la prossima stagione, ma questo certamente non è il principale pensiero in un momento così delicato e complicato per lui.