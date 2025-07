video suggerito

Un altro incidente drammatico nel calcio: Jezewski in fin di vita, la sorella morta nello scontro Ksawery Jezewski, 17enne del Legia Varsavia, lotta tra la vita e la morte in ospedale: vi è giunto in condizioni disperate dopo essere finito fuori strada con l'auto a bordo della quale c'era anche la sorella maggiore, deceduta sul colpo.

Ksawery Jezewski è in fin di vita dopo il grave incidente automobilistico nel quale è morta la sorella maggiore 18enne. Impressionante lo stato della vettura per com'era ridotta la carcassa adagiata ai margini della strada. Sul posto era giunto anche un elicottero del soccorso medico ma il trasporto è stato effettuato in ambulanza. Il calciatore 17enne del Legia Varsavia è arrivato in ospedale in condizioni disperate a causa delle ferite riportate nel violento impatto avvenuto sulla strada nazionale numero 60, tra le località di Goślice e Ciachcin (distretto di Płock). Sia lui sia la ragazza erano a bordo di una Toyota Yaris (ma ancora non è chiaro chi fosse alla guida al momento della collisione) completamente distrutta dopo essersi schiantata contro un albero ai bordi della carreggiata. La dinamica è molto simile ad altri sinistri: il veicolo ha improvvisamente sbandato (sono in corso accertamenti per stabilire le cause della carambola) poi s'è ribaltato.

La nota ufficiale: "Ksawery, l'intero club è con te"

La nota ufficiale della società polacca ha confermato apprensione e angoscia per l'episodio che è avvenuto martedì scorso. La speranza è che il calciatore ce la possa fare, intanto la dirigenza si stringe intorno alla famiglia che piange la morte della ragazza. "Il consiglio di amministrazione, i dipendenti del club, i colleghi e gli allenatori dell'Accademia sono molto vicini ai genitori di Ksawery e si uniscono al loro dolore. Forniremo tutto il supporto possibile al nostro giocatore e alla sua famiglia – si legge nel comunicato -. Ksawery, l'intero club è con te".

La ricostruzione della dinamica e lo schianto contro un albero

La ricostruzione dell'incidente fatta dalla polizia polacca: per ragioni attualmente poco chiare, gli agenti hanno accertato che la Toyota è uscita dalla carreggiata e ha sbattuto violentemente contro un albero. "Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane donna è morta sul posto, mentre il giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni", ha dichiarato Monika Jakubowska della Polizia Municipale di Płock.

Il doloroso precedente di Diogo Jota e del fratello, André Silva

La drammatica notizia ha richiamato, inevitabilmente, la tragedia avvenuta giovedì dopo in Spagna con Diogo Jota e il fratello, André Silva, deceduti nella Lamborghini avvolta dalle fiamme dopo essere finita fuori dalla carreggiata (a causa dello scoppio di uno pneumatico) sull'autostrada A-52 a Palacios de Sanabria, vicino alla città di Zamora.