Sarri al Milan, l’indiscrezione dalla Russia: ha rifiutato una proposta perché ha già l’accordo Sarri prossimo allenatore del Milan. L’indiscrezione di mercato cha arriva dalla Russia ed è destinata a far discutere molto nei prossimi giorni: l’ex tecnico della Lazio avrebbe rifiutato una proposta dallo Spartak Mosca perché avrebbe già un accordo con nuovo club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore del Milan. Un'indiscrezione di mercato cha arriva dalla Russia ed è destinata a far discutere molto nei prossimi giorni: l'ex allenatore della Lazio avrebbe rifiutato una proposta dallo Spartak Mosca perché avrebbe già l'accordo con il club rossonero.

Un rumors clamoroso che potrebbe davvero cambiare molte in vista del prossimo anno.

Sarri rifiuta lo Spartak Mosca perché ha un accordo col Milan

Il giornale russo Championat si occupa in maniera quotidiana e minuziosa del futuro allenatore dello Spartak Mosca, club senza una guida tecnica e che nelle ultime ore avrebbe contattato anche Maurizio Sarri, attualmente senza contratto dopo la risoluzione dell'accordo con la Lazio. L'allenatore, però, avrebbe declinato la proposta perché ha sul tavolo una proposta più interessante.

A far emergere i dettagli di questa situazione è il giornalista Maxim Nikitin, che ha parlato di Sarri nel corso del discorso riguardante il futuro allenatore dello Spartak: “L’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak è ampio e lungo e ci sono nomi interessanti. Ad esempio Maurizio Sarri che non è solo il sogno di qualcuno: era effettivamente sulla lista perché ora attualmente non lavora ma, che io sappia, Sarri ha detto: ‘Ragazzi, in estate guiderò il Milan'. E lo Spartak è meno interessante per lui".

Attualmente sesto in campionato, lo Spartak Mosca è attualmente guidato dal giovane allenatore spagnolo Guillermo Abascal la cui posizione non è però salda a causa di una stagione al di sotto delle aspettative.

Sarri al Milan: le ultime notizie di mercato

Dopo il suo addio alla Lazio, Maurizio Sarri è diventato un allenatore molto appetibile in vista della prossima stagione e nelle scorse settimane erano stati fatti due nomi su tutti per il futuro: il Milan, che lo aveva già corteggiato anni fa senza poi trovare l'accordo; e c'è la pista che porta alla Fiorentina in caso di addio a Italiano, così il 65enne si riavvicinerebbe a Figline Valdarno.

Sarri era stato vicino al Milan già in un'altra occasione maAdriano Galliani raccontò il motivo per cui non se ne fece nulla nell'estate del 2015 e il tecnico finì al Napoli: "Cambiai idea quando lessi che aveva dichiarato: Renzi è addirittura peggio di Berlusconi. Così prendemmo Mihajlovic".