Atalanta-Bayern, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Champions

C'è uno dei giganti del calcio europeo sul cammino dell'Atalanta che è chiamata a compiere un'altra grande impresa dopo quella dei playoff contro il Borussia Dortmund: tra la squadra di Palladino e i quarti di finale della Champions League c'è la doppia sfida con il Bayern Monaco, con l'andata che si giocherà a Bergamo nello stesso stadio in cui è avvenuta la grande rimonta agli spareggi contro un'altra tedesca. Partita in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21:00. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky.

L'atmosfera della New Balance Arena è quella giusta e proprio sul quel campo i tifosi sono stati abituati alle grandi cavalcate europee che la Dea ha messo in scena negli ultimi anni. Questa volta l'impresa sembra quasi proibitiva perché i giocatori dovranno affrontare il Bayern Monaco: i bavaresi stanno dominando in Bundesliga, dove sono primi a +11 sul Dortmund, e hanno serie possibilità di puntare alla finale della Champions League. L'Atalanta ha superato gli spareggi con una rimonta epica per 4-1 nella partita di ritorno e sapeva già di dover affrontare una tra Bayern o Arsenal, gli avversari peggiori di tutta la competizione.

Dove vedere Atalanta-Bayern in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

La gara di andata degli ottavi di finale della Champions League si giocherà alle ore 21:00 a Bergamo. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport (252), oppure in streaming attraverso l'app di SkyGo inclusa nell'abbonamento. In alternativa gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta streaming anche su NOW, sempre dietro abbonamento dato che non è disponibile la diretta in chiaro.

Atalanta-Bayern, le probabili formazioni della partita di Champions

Palladino dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, come quelle degli infortunati De Ketelaere, Raspadori ed Ederson e dello squalificato Scalvini. Hien lo sostituirà in difesa, mentre in attacco è confermato Scamacca, supportato da Zalewski e Sulemana che si gioca una maglia da titolare con Samardzic. Per il Bayern Monaco invece c'è l'incognita Kane: non ha giocato l'ultima partita di campionato e potrebbe saltare anche la Champions, con Jackson pronto a sostituirlo davanti a una trequarti formidabile formata da Karl, Musiala e Luis Diaz.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerrero; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Jackson. Allenatore: Vincent Kompany.