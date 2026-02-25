Una grande Atalanta ribalta il playoff di Champions League: 4-1 al Borussia Dortmund, Dea agli ottavi

Una meravigliosa Atalanta batte 4-1 il Borussia Dortmund nella gara di ritorno del playoff di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale. Gli uomini di Palladino ribaltano lo 0-2 dell’andata grazie alle reti di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e Samardzic, quest’ultima su calcio di rigore allo scadere.

L'Atalanta batte 4-1 il Borussia Dortmund nella gara di ritorno del playoff di Champions League e si qualifica agli ottavi di finale, rimontando clamorosamente lo 0-2 dell'andata in Germania. È stata una gara palpitante, decisa allo scadere dal rigore messo a segno da Samardzic. La squadra di Palladino risolleva dunque il calcio italiano dopo la figuraccia dell'Inter contro il Bodo Glimt.

L'Atalanta parte a tutta fin dai primi minuti del match, schiacciando il Borussia Dortmund soprattutto sul lato sinistro del fronte offensivo, dove opera Zalewski in posizione di trequartista assieme a Samardzic. Dopo un tiro dello stesso ex romanista deviato in angolo, è Scamacca a segnare subito al 5′ il gol dell'1-0, appoggiando facilmente da pochi passi su assist al bacio di Zalewski.

La ‘Dea' è scatenata, va vicina al raddoppio un paio di volte. Bisogna aspettare la mezzora per vedere la prima occasione per i tedeschi: Carnesecchi si fa trovare pronto a respingere sul sinistro di Brandt dal cuore dell'area. È un fuoco di paglia: è ancora l'Atalanta a spingere ed è Zappacosta, uno dei migliori in campo, a trovare poco prima dell'intervallo la rete del 2-0 con un destro deviato da Bensebaini nella propria porta in maniera imparabile per Kobel.

A questo punto il doppio confronto è in completa parità, ma l'Atalanta esce dagli spogliatoi ancora col sacro fuoco addosso. Al 57′ è Pasalic a completare il ribaltamento della sconfitta per 2-0 dell'andata, realizzando la terza rete degli orobici con un colpo di testa sul secondo palo su cross pennellato da De Roon.

Il match sembra in mano agli uomini di Palladino, ma ci pensa Adeyemi a rimettere tutto in equilibrio a un quarto d'ora dalla fine con un gran tiro nel sette, dopo che poco prima Guirassy si era divorato un gol. Samardzic ha quella che sembra l'ultima occasione per evitare i supplementari, ma la sua conclusione termina larga.

Proprio allo scadere arriva infine il gol qualificazione, segnato dallo stesso Samardzic su calcio di rigore dopo un fallaccio su Krstovic di Bensebaini, ravvisato dal direttore di gara dopo essere stato richiamato dal VAR all'on-field review. Scatta anche il cartellino rosso per il difensore, ma conta il giusto per il Dortmund, visto che il match finisce appena dopo la trasformazione del penalty. È il suggello alla grande impresa di un'Atalanta davvero ‘divina' in una serata da ricordare.