Arsenal-Bayern falsata da una svista colossale: Gabriel sposta palla con le mani mentre è in gioco Arsenal-Bayern Monaco è stata caratterizzata da una clamorosa svista arbitrale. Il difensore dei Gunners, Gabriel, sposta la palla con le mani in area mentre era in gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

David Raya e Gabriel si rendono protagonisti di un pasticcio difensivo che poteva avere conseguenze ben più gravi. Tutto è accaduto nel corso di Arsenal-Bayern Monaco valida per l'andata dei quarti di Champions terminata con il punteggio di 2-2. Il portiere dei Gunners era pronto a rimettere la palla in gioco per un calcio di rinvio dalla sua area piccola. Il direttore di gara, l'arbitro svedese Nyberg, fischia per far iniziare il gioco proprio al portiere dei Gunners. Raya vede Gabriel appostato di fianco a lui in area di rigore e gli passa la palla.

In quel momento però accade l'incredibile. Il difensore dell'Arsenal, evidentemente in preda a un momento di distrazione, ferma la palla con le mani e la sposta. Gabriel si abbassa per fermare la sfera per poi far iniziare lui l'azione con i piedi. In campo, come si evince dai video che stanno circolando sui social, Harry Kane è il primo a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Di fatto Gabriel fermando la palla con le mani dopo essere stato servito dal portiere Raya, ha commesso fallo. L'arbitro avrebbe dovuto assegnare calcio di rigore per il Bayern Monaco.

Cosa prevede la nuova regola del rinvio dal fondo introdotta dall'IFAB nel 2019

A maggio 2019 l'IFAB ha di fatto cambiato il vecchio regolamento che prevedeva come il pallone non era da considerasi in gioco finché non fosse uscito dall'area, e finché ciò non fosse avvenuto gli attaccanti non potevano entrare in area. Cinque anni fa è così cambiato tutto: gli attaccanti avversari infatti dovranno sì star fuori dall'area di rigore al momento dell'esecuzione, ma appena calciato il pallone sarà subito in gioco e potranno quindi entrarvi liberamente. Per questo Kane e compagni potevano subito attaccare Gabriel in quel momento.

I difensori, secondo la nuova regola, potranno stare in area, vicino al portiere, e scambiarsi subito il pallone per iniziare la manovra senza aspettare che esca. Una dinamica, quest'ultima, avvenuta proprio in occasione dello scambio tra Raya e Gabriel. Il difensore ha quindi rischiato seriamente di concedere ingenuamente calcio di rigore al Bayern Monaco, ma l'arbitro ha graziato i Gunners commettendo anche lui un errore clamoroso nella valutazione dell'episodio.