Amichevole Wisla Cracovia-Napoli dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Wisla Cracovia-Napoli è il match valido per la quarta amichevole del precampionato dei partenopei, che tornano in campo dopo aver battuto per 3-0 il Bayern Monaco. La partita tra gli uomini di Luciano Spalletti e i polacchi si disputerà oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 18:00 all’Henryk Reyman Stadium di Cracovia. Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la grande vittoria nell'ultima amichevole contro il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. Anche se è arrivata in un test precampionato, l'affermazione sui bavaresi ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi partenopei, vogliosi di capire se la loro squadra si ripeterà anche nella prossima partita. Il Napoli, infatti, disputerà oggi, mercoledì 4 agosto, la quarta amichevole del suo precampionato, affrontando il Wisla Cracovia. Il match è in programma all'Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18:00.

Gli azzurri, come detto, arrivano alla partita dopo la roboante vittoria per 3-0 in casa del Bayern, arrivata grazie alla doppietta di Victor Osimhen e alla rete di Zinedine Machach. Nei due test precedenti avevano avuto la meglio per 12-0 sulla Bassa Anaunia e per 1-0 sulla Pro Vercelli. Il Wisla Cracovia ha ovviamente un blasone e una qualità inferiore al Bayern, ma il test sarà importante per Spalletti, in quanto i polacchi hanno già iniziato il loro campionato da due turni. Il tecnico di Certaldo potrà, così, confrontare il livello di forma della sua squadra con quello di un team già rodato e abituato a giocare partite ufficiali. Qui tutte le informazioni su dove vedere Wisla Cracovia-Napoli in diretta TV e streaming.

Dove vedere Wisla Cracovia-Napoli in streaming

Il match tra Wisla Cracovia e Napoli sarà trasmesso in pay-per-view su Sky Primafila. A differenza di quanto accade per altre squadre di Serie A come Roma e Milan, la sfida dei partenopei non sarà, dunque, disponibile per gli abbonati che, per accedere alla visione, dovranno pagare la cifra di 9.99 euro. La partita, inoltre, non sarà visibile in streaming, né su Sky Go né su NOW.

A che ora si gioca l'amichevole Wisla Cracovia-Napoli oggi

L'amichevole tra Wisla Cracovia e Napoli è in programma oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 18:00 all'Henryk Reyman Stadium di Cracovia. Luciano Spalletti dovrà fare ancora a meno dell'infortunato Diego Demme, mentre potrebbero trovare spazio Fabian Ruiz e David Ospina, tornati dalle vacanze dopo le fatiche con le rispettive nazionali. Per l'ex tecnico della Roma sarà fondamentale avere di nuovo a disposizione il centrocampista spagnolo, in un momento in cui in mezzo al campo può contare soltanto su Eljif Elmas e Stanislav Lobotka.

Date e orari delle prossime amichevoli del Napoli

Quello contro il Wisla Cracovia sarà l'ultimo test per il Napoli prima del ritiro a Castel di Sangro, che si terrà dal 5 al 15 agosto. In Abruzzo, i partenopei affronteranno altre due squadre in amichevole anche se, al momento, non si conoscono né la data né l'orario delle partite. Gli uomini di Spalletti se la vedranno prima con L'Aquila, club che milita nel campionato di Eccellenza, e poi con l'Ascoli, team della nostra Serie B.