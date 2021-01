Amad Diallo sarà un calciatore del Manchester United. Il classe 2002 della Costa d'Avorio è stato annunciato pochi giorni fa dal club inglese, che lo ha prelevato dall'Atalanta per una cifra vicina ai 30 milioni di euro e ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025. Cresciuto nel club bergamasco, il ragazzo nato a ha giocato con il club di Gasperini solo 59′ in Serie A ma i Red Devils hanno deciso di investire su di lui: l'operazione Diallo era già stata conclusa nel corso dell'ultima finestra di mercato estiva ma lo United ha ritenuto opportuno lasciare il giocatore a Bergamo fino a gennaio.

Adesso partirà la sua avventura in Premier League e ci sono grandi aspettative intorno a lui. Rio Ferdinand, ex capitano del Manchester United e uno dei commentatori più seguiti in UK, ha grandi speranze per il nuovo acquisto ed è arrivato a sostenere che potrebbe diventare uno dei migliori al mondo. L'ex difensore dello United, nel corso del podcast Rio Ferdinand Presents FIVE, ha affermato: "Abbiamo appena comprato un ragazzo dall'Atalanta e speriamo che faccia bene. Se vedi le sue clip e parli con le persone del club che sono coinvolte nel suo acquisto, tutti pensano che potenzialmente questo ragazzo potrebbe essere uno dei miglior all mondo".

Ferdinand è arrivato a paragonare Diallo e Cristiano Ronaldo: "Non gli voglio mettere pressione ma nessuno sapeva di Ronaldo fino a quando lo abbiamo comprato, a parte le persone in Portogallo. Questo ragazzo sembra simile in questo senso e se vedi le sue clip e il modo in cui la gente parla di lui, il mondo può essere suo se si applica e lavora".

Nonostante le grandi aspettative per il suo arrivo a Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer continua a ripetere che lo United deve essere paziente con Amad Diallo se vuole raccogliere i frutti del suo investimento: "È importante che gli diamo il tempo di ambientarsi, non so ancora se farà parte dell'Under 23 o se è pronto per entrare in prima squadra". C'è grande interesse intorno al giovane ivoriano ex Atalanta e adesso toccherà a lui dimostrare di essere all'altezza di un palcoscenico così.