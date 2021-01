Il Manchester United ha ufficializzato l'arrivo di Amad Diallo dall'Atalanta. Il club inglese ha sborsato ben 30 milioni per il giovane attaccante ivoriano cresciuto proprio nel club bergamasco. Con la squadra di Gasperini in Serie A ha giocato pochissimo, totalizzando soltanto 59′, ma i Red Devils hanno comunque voluto investire molto su questo giocatore credendo nelle sue qualità. L'operazione Diallo era già stata conclusa nel corso dell'ultima finestra di mercato estiva, ma il Manchester United aveva ritenuto opportuno lasciare il giocatore a Bergamo fino a gennaio.

Oggi l'ufficialità che certifica il passaggio del giocatore ai Red Devils pronti ad utilizzarlo, magari con parsimonia, facendolo iniziare prima da un percorso giovanile per poi inserirlo in prima squadra. Ma in Inghilterra, questo non è mai stato un problema. Diallo ha fatto la sua ultima apparizione in Serie A in occasione della sfida del 28 novembre tra Atalanta e Verona in cui la squadra bergamasca perse 2-0 contro l'Hellas. Diallo conta anche una presenza nell'attuale edizione della Champions League Gasperini, nonostante lo scarso utilizzo, sperava comunque di poterlo trattenere a Bergamo almeno fino al termine della stagione. Ma così non è stato: passaggio a titolo definitivo.

Amad Diallo è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Il giocatore ha quindi salutato l'Atalanta che a sua volta ha comunicato il passaggio ai Red Devils con una nota che ripercorre il suo cammino con la Dea che ne ha seguito la crescita:

Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Manchester United il calciatore Amad Diallo a titolo definitivo. Arrivato a Bergamo da giovanissimo, Amad ha subito mostrato in maglia nerazzurra le sue grandi qualità tecniche, contribuendo al raggiungimento di traguardi importanti come la conquista dei titoli nazionali con l’Under 15 e la Primavera (due scudetti e una Supercoppa), fino a completare il suo percorso di crescita arrivando a debuttare in Serie A con la prima squadra alla fine dell’ottobre 2019 nel match con l’Udinese, partita in cui tra l’altro è andato subito a segno. Per tutta la famiglia Atalanta è un motivo di grande orgoglio aver contribuito alla crescita e alla formazione di un ragazzo arrivato a Bergamo poco più che bambino e che ora potrà proseguire questa esperienza europea con il Manchester United, una delle squadre più blasonate al mondo. In bocca al lupo Amad per questa nuova sfida.

L'operazione si è conclusa sulla base di 40 milioni di euro circa nel complesso compresi bonus. Lo stesso Diallo ha firmato con i Red Devils un contratto di 4 anni e mezzo, fino al 30 giugno del 2025. "Non vedo l'ora di iniziare" ha scritto su Twitter lo stesso giovane attaccante pronto a vivere un'esperienza unica per la sua carriera.