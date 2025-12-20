Serie A
Allegri evita la squalifica per le offese a Oriali: l’allenatore del Milan pagherà ‘solo’ una multa

Il tecnico del Milan ha subito una multa per gli insulti ad Oriali durante la semifinale Napoli-Milan della Supercoppa Italiana. Allegri dovrà pagare un’ammenda di 10 mila euro.
A cura di Alessio Morra
Il Giudice Sportivo ha rapidamente emesso sentenza riguardo Massimiliano Allegri e le offese a Gabriele Oriali, coordinatore sportivo del Napoli, durante la semifinale della Supercoppa Italiana. Il tecnico livornese ha ricevuto un'ammenda di 10 mila euro. Questo il comunicato: "Nel corso del secondo tempo ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversara, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della procura federale".

Le offese di Allegri a Oriali

Che qualcosa era successo tra i due si era percepito durante la partita. Poi sono arrivate una serie di ricostruzioni e alcuni rumors, prima della nota del Napoli che ha denunciato l'aggressione verbale di Allegri a Oriali, che ha ricevuto una serie di epiteti pesantissimi, incluso una frase durissima: "Sei un vecchio 80enne".

Le dure parole del presidente della FIGC

Della vicenda ne aveva parlato anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che era stato molto severo nei confronti dell'allenatore livornese: "Qui stiamo parlando di una figuraccia. Qui credo si tratti di un fatto culturale, bisogna riacquistare il senso dell’educazione. Purtroppo offendere sta diventando quasi normale, i movimenti delle panchine sono inguardabili e si è convinti che più si urla in panchina più si possano condizionare le decisioni di campo. C’è solo uno sconfitto all’interno di tutto questo, ed è il calcio".

La sanzione per Allegri: 10 mila euro di multa

Per le offese a Oriali, che dopo la partita si è sfogato negli spogliatoi, Allegri è finito sotto l'occhio del giudice sportivo che avrebbe potuto squalificarlo o multarlo. La multa è arrivata, per lui 10 mila euro di ammenda da pagare. Ammenda comminata: "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

