Alena Seredova sul figlio Louis Buffon: “La gente può essere cattiva. Non i cechi, ma gli italiani”

Louis Thomas Buffon, figlio primogenito del portierone azzurro Gigi, sta facendo impazzire la Cechia con i suoi gol nella nazionale Under 19. Sua madre Alena Seredova lo difende dagli haters che gli danno del raccomandato: “La gente può essere davvero cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani”.

Mentre Gigi Buffon soffriva assieme a Gattuso, Bonucci e tutto lo staff dell'Italia le pene della mattanza da parte della Norvegia a San Siro, un'umiliazione che ci accompagnerà a capo chino verso la porta di servizio dei playoff per provare disperatamente a qualificarci per i prossimi Mondiali, suo figlio 17enne Louis Thomas Buffon viveva ben altri momenti di gloria e gioia, innalzando lo stemma e i colori del Paese che ha scelto di rappresentare sportivamente, ovvero la Cechia di Alena Seredova, sua madre e prima moglie dell'ex portiere campione del mondo a Berlino. Il giovane attaccante del Pisa ha messo a segno due triplette a distanza ravvicinata con la maglia della selezione ceca Under 19, contro Azerbaigian e Irlanda del Nord. Il suo nome adesso è caldissimo sui media cechi e la madre lo difende dalle critiche degli haters, che peraltro tiene a precisare non sono cechi, ma soprattutto italiani.

La scelta di Louis Thomas Buffon: giocare per la Cechia, il Paese natale di sua madre

All'inizio di quest'anno Louis Buffon ha scelto di accettare la corte della Federcalcio della Cechia, che ha intravisto in lui quelle doti che invece (almeno per il momento) sono state ignorate dai responsabili tecnici azzurri. La decisione peraltro è reversibile, almeno finché il ragazzo – che compirà 18 anni il prossimo 28 dicembre – non farà l'ulteriore passo di giocare partite ufficiali con la nazionale maggiore del Paese materno.

Intanto Alberto Gilardino gli ha regalato la grande gioia dell'esordio in Serie A col Pisa lo scorso 5 ottobre contro il Bologna: quei 13 minuti sono gli unici giocati da Louis Buffon nella massima serie, mentre in Coppa Italia ha giocato 22 minuti il 25 settembre contro il Torino.

Louis Buffon entra in campo nel secondo tempo di Bologna–Pisa al posto di Nzola

Il primogenito di Gigi deve avere pazienza, si sta ancora formando come calciatore, ma quanto ha mostrato in nazionale (prima ancora con l'Under 18, qui sotto il video del suo primo gol a marzo) sembra promettere una buona carriera, senza volersi spingere troppo oltre con le aspettative.

Buffon Jr sta facendo benissimo con l'Under 19 ceca: due triplette in pochi giorni

In questa finestra di novembre, Buffon Jr ha giocato tre partite con la Cechia Under 19 per le qualificazioni agli Europei di categoria: nelle due in cui è stato schierato come titolare ha segnato tre gol per match (6-1 all'Azerbaigian, aggiungendovi un assist, e 4-0 all'Irlanda), mentre contro Malta (2-2) è entrato nell'ultimo quarto d'ora senza lasciare il segno sul tabellino.

Buffon Jr in azione durante Cechia–Malta, è entrato nel finale

Il Ct Vaclav Jilek lo ha elogiato a scena aperta, soprattutto per la mentalità mostrata: "Il suo punto di forza più grande è l'atteggiamento e il duro lavoro sia in allenamento che in partita. Ha ottime soluzioni nella finalizzazione. Fa il lavoro sporco ed è disposto a lavorare per la squadra, ma allo stesso tempo è pericoloso anche in zona gol. Come va a cercare la rete, come si muove attivamente per trovare spazio nell'area di rigore".

Alena Seredova: "La gente può essere cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani"

Non può che essere entusiasta di suo figlio Louis Thomas anche Alena Seredova, che peraltro pensa anche ai risultati scolastici: "Sono orgogliosa del comportamento e del carattere che ha. Quest'anno c'è la maturità, quindi dopo sarà tutto più semplice – dice ai media cechi la 47enne modella praghese – Sono contenta che abbia segnato, tre gol sono tanti, i ragazzi hanno giocato bene".

L'ex moglie di Gigi Buffon già in passato si era stagliata in difesa di Louis Thomas, di fronte alle critiche di chi sui social gli dà del "raccomandato" o "figlio di papà", adesso coglie l'occasione per difenderlo ancora e ribadire come tutto questo debba scivolare addosso al ragazzo: "Gli auguro di riuscire a fregarsene altamente di quei commenti stupidi che leggo sotto ogni articolo. Io lo so per esperienza personale, ma a quell'età… La gente può essere davvero cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani. Probabilmente lo scrivono soprattutto perché ha scelto la Cechia. A quell’età certe cose possono fare male, per questo gli ripeto sempre di non leggerli. Mi piacerebbe che non gli importasse".