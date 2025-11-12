Louis Thomas Buffon scatenato: tripletta in un tempo con la Repubblica Ceca Under 19

Nella partita delle Qualificazioni agli Europei Under 19 tra Repubblica Ceca e Azerbaigian grande protagonista è stato Louis Thomas Buffon, che ha realizzato tre gol tutti nel secondo tempo.

Louis Buffon continua a fare gol. Stavolta ne ha realizzati tre tutti assieme nella stessa partita. Buffon junior ha realizzato una tripletta nella partita tra la Repubblica Ceca e l'Azerbaigian, partita valida per le Qualificazioni agli Europei Under 19. Buffon è stato mattatore di questo incontro terminato con il punteggio di 6-1, tutti i gol li ha siglati nel secondo tempo.

Tre gol per Buffon junior in Repubblica Ceca-Azerbaigian

Louis Thomas Buffon sa benissimo che essendo figlio d'arte – il papà non ha bisogno di presentazione essendo stato uno dei più grandi di tutti i tempi nel suo ruolo – e gli occhi sono sempre su di lui. L'attaccante, che gioca con il Pisa, ha realizzato tre gol con la Repubblica Ceca, nella partita d'esordio delle qualificazioni degli Europei di categoria che si terranno nel 2026 in Galles. Un gol al 54′, il secondo della partita, un altro al 64′ e l'ultimo nei minuti di recupero.

L'esordio in Serie A con il Pisa

Non è la prima volta che Buffon junior segna un gol con la nazionale ceca, che ha scelto di rappresentare, quantomeno a livello giovanile, perché questo è il Paese del quale è originaria la madre, Alena Seredova. Classe 2007, Louis Thomas Buffon ha mosso i primi passi con le giovanili della Juventus, ora milita nel Pisa, squadra di Serie A con la quale ha debuttato lo scorso 5 ottobre, a 17 anni, come il papà, nella partita con il Bologna.

Prima era sceso in campo nel finale di partita del match di Coppa Italia con il Torino. Lo scorso anno disputò una partita nel campionato di Serie B, vinto dai nerazzurri, ma avendo l'età giocò molto con la squadra della Primavera, realizzò 9 reti.