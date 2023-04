Aguero beffato da Casillas esplode su Whatsapp: guerra di mercato alla Kings League La Kings League sta vivendo un calciomercato pirotecnico in attesa della seconda stagione e non mancano i momenti di tensione. Protagonista anche Aguero al quale non è piaciuto il comportamento di Casillas.

A cura di Marco Beltrami

La Kings League di Gerard Piqué è stata un vero e proprio successo. Il torneo di calcio a 7 ricco di sorprese, e che sfrutta al massimo le potenzialità dei social e dello streaming anche grazie alla presenza di volti noti del calcio e del web, si prepara a vivere la seconda stagione. Tra i protagonisti assoluti c'è Sergio Aguero, il centravanti dell'Argentina che si è reinventato streamer dopo l'addio al pallone per i problemi cardiaci.

Il Kun che ha spaventato tutti accusando un malore in una delle ultime dirette, è il presidente della Kunisport formazione che è stata eliminata ai quarti della prima Kings League. In vista della nuova attesissima edizione il Kun ha già piazzato un colpo ad effetto assicurandosi la presenza in campo in uno dei match della sua squadra come guest star (situazione prevista dal regolamento del torneo) di Gonzalo Higuain, l'ex attaccante con un passato anche in Napoli, Juventus e Milan.

Aguero dunque è uno dei grandi protagonisti ora del calciomercato della Kings League (che ha un regolamento simile a quello del fantacalcio), insieme agli altri presidenti e celebrità come Iker Casillas, Ibai Llanos , l'attuale campione Adri Contreras e lo streamer DjMaRiio. Proprio l'ex portiere con un affondo da esperto direttore sportivo, si è assicurato uno dei gioielli del torneo in forza al Kunisport, scatenando la reazione furiosa proprio dell'ex punta di Atletico Madrid e Manchester City.

Casillas che guida la squadra 1K ha pagato la clausola di 45 milioni di dollari per Guerrero, mentre Aguero si è assicurato con 59 milioni Noel, centrocampista dei Los Troncos. La situazione di mercato relativa al difensore su cui il Kun non potrà più fare affidamento, lo ha fatto indispettire. Ecco allora lo sfogo nel gruppo Whatsapp dei vari boss della Kings League, svelato da un suo "collega" avversario.

Il leader di Ultimate Móstoles , DjMaRiio ha postato la foto del commento sulla chat di Aguero che esprime in maniera brutale il suo disappunto per l'andamento del mercato dopo la mossa di Casillas. L'ex bomber ora cambierà registro: "Non mi fido di nessuno. D'ora in poi mi succhieranno il c…o". Insomma l'atmosfera in vista della nuova Kings League è caldissima.