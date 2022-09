Italia-Cuba Mondiali pallavolo in diretta, orario e dove vedere gli ottavi in tv e streaming L’Italia affronterà Cuba nella sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile: tutte le informazioni sul match, e dove vederlo in TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia affronterà Cuba nel match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile a Lubiana. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi, dopo aver battuto Canada,Turchia e Cina senza troppi problemi, affronta adesso una delle squadre più forti in assoluto. Si gioca oggi, sabato 3 settembre alle ore 21.15, all'Arena Stožice della capitale slovena. Il tabellone dei Mondiali per l'Italia, dopo una sfavillante fase a gironi, non è per nulla favorevole agli Azzurri, che ai quarti potrebbero incontrare la Francia.

L'esperienza ai gironi è stata, a dir poco, travolgente: tre vittorie su tre gare nel Pool E e nove set vinti senza mai avere problemi. Adesso, però Simone Giannelli & co se la dovranno vedere con Cuba di Robertlandy Simon, Miguel Ángel López e Yant Herrera. Non sarà la selezione cubana che metteva paura al mondo qualche anno fa ma è una buona squadra con ottime individualità e con diversi giocatori che giocano anche nel nostro campionato. Simon da Lube Civitanova è passato alla Gas Sales Bluenergy Piacenza; Osniel Melgarejo è lo schiacciatore dell'Allianz Milano, e Jesús Herrera Jaime è il nuovo cambio di Kamil Rychlicki alla Sir Safety Perugia. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dove vedere Italia-Cuba di pallavolo maschile in tv sui canali Rai

Dove seguire in tv e in streaming Italia-Cuba? L'ottavo di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky e in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Volleyball World Tv. Sarà quindi possibile vedere la partita in chiaro e senza costi aggiuntivi.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Cuba

L'orario di inizio della partita dei Mondiali di Pallavolo maschile tra Italia e Cuba è alle ore 21.15. Il match, dunque, verrà trasmesso in prima serata sui canali Rai.

Il tabellone dei Mondiali di volley, contro chi gioca l'Italia se vince

Chi troverebbe sul suo cammino l'Italia di Fefé De Giorgi in caso di qualificazione per i quarti di finale dei Mondiali di volley 2022? Gli Azzurri se la vedrebbero con la vincente dello scontro tra Giappone e i campioni olimpici della Francia. Per quanto riguarda l'eventuale semifinale, invece, il ventaglio si apre a quattro soluzioni: nella stessa parte del tabellone si affrontano Slovenia-Germania e Paesi Bassi-Ucraina per decidere l'altra squadra che andrà ai quarti di finale.