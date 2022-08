Prossima partita Italia ai Mondiali di pallavolo maschile 2022: calendario del girone Il calendario dell’Italia ai Mondiali di pallavolo, le prossime partite della nazionale di De Giorgi nella fase a gironi. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime partite.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia fa il suo esordio ai Mondiali di pallavolo che si disputano in Polonia e Slovenia oggi sabato 27 agosto contro il Canada. È la prima partita della fase a gironi, con la nazionale azzurra allenata da De Giorgi campione d'Europa inserita nel gruppo E appunto con Canada, Turchia e Cina che sono le prossime avversarie. Dopo le tre partite della prima fase, le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze hanno accesso alla fase ad eliminazione diretta, con ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale, giocate con gara unica.

Quando gioca l'Italia di pallavolo: calendario delle partite nel girone

L'Italia fa il suo esordio ai Mondiali di pallavolo oggi sabato 27 agosto. Gli azzurri giocheranno la prima partita del gruppo E contro il Canada alle ore 21.15. La nazionale di De Giorgi poi tornerà in campo lunedì 29 agosto sempre alle 21:15 contro la Turchia. L'ultima partita della fase a gironi è quella contro la Cina, mercoledì 31 agosto alle 21:15. Questo il calendario delle partite nel girone:

Italia–Canada, sabato 27 agosto ore 21:15

Italia–Turchia, lunedì 29 agosto ore 21:15

Italia–Cina: ore 21:15, mercoledì 31 agosto

Il calendario dei Mondiali di Volley 2022

La sfida tra l'Italia e la Cina in programma mercoledì 31 agosto chiuderà la fase a gironi dei Mondiali 2022. Dopo due giorni inizierà la fase ad eliminazione diretta, con gli ottavi di finale: in programma due partite al giorno, alle 18 e alle 21, dal 3 settembre al 6 settembre. Il 7 e l'8 settembre sarà il turno dei quarti di finale, con due match al giorno, alle 17:30 e alle 21. Appuntamento al 10 settembre per le due semifinali alle 18 e alle 21. L'11 settembre poi sarà il turno delle finali, quella del terzo e quarto posto andrà in scena alle 18, mentre quella che mette in palio il titolo di campione del mondo, è in programma alle 21.

Dove vedere le partite dell'Italia ai Mondiali di pallavolo 2022

Dove vedere in TV le partite dell'Italia ai Mondiali di pallavolo? Le sfide dalla nazionale saranno visibili in chiaro sulla Rai. Tifosi e appassionati dunque potranno sintonizzarsi sui canali del servizio pubblico, con Italia-Canada e Italia Turchia in diretta su Rai 2 e Italia-Cina su Rai 3. I match dell'Italia ai Mondiali saranno trasmessi anche su Sky con gli abbonati che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Arena (204). L'emittente satellitare trasmetterà tutte le partite in programma. Per quanto riguarda lo streaming, le partite dell'Italvolley si potranno seguire su dispositivi portatili e fissi, in chiaro collegandosi alla piattaforma Rai Play, gli abbonati Sky invece potranno sfruttare l'app Sky Go.