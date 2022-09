Italia in semifinale ai Mondiali di volley 2022, strepitosa rimonta sulla Francia: vittoria al tie-break L’Italia vola in semifinale ai Mondiali di volley 2022, strepitosa rimonta sulla Francia. Gli Azzurri sfideranno la vincente tra Slovenia e Ucraina.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia vola in semifinale ai Mondiali di Volley 2022: Francia battuta al tie-break dopo una rimonta fantastica da parte della squadra di Ferdinando De Giorgi. Giannelli e compagni hanno battuto per 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12) i campioni olimpici con una prova strepitosa. Gli Azzurri se la vedranno nel prossimo turno con la vincente dello scontro tra Slovenia e Ucraina.

Il primo set ha visto gli Azzurri condurre per buona parte ma nel finale un paio di errori di fila hanno rimesso tutto in discussione: un errore di Giannelli in palleggio ha portato la chiusura della frazione sul 26-24 in maniera abbastanza immeritata ma gli errori contro i campioni si pagano. Nella seconda frazione si è vista un'altra Italia, più convinta e più decisa in tutti i fondamentali: Romanò ha trascinato i compagni e sia Michieletto che Giannelli si sono ritagliati i loro spazi con più incisività.

Nella terza ripresa l’Italia era partita benissimo, poi si è inceppata e ha concesso alla Francia di risalire la corrente: nel finale sono stati commessi troppi errori e i transalpini ne hanno approfittato senza pietà. Erano sotto di 4 e piano piano hanno rosicchiato punti fino al sorpasso finale. Nel quarto set i ragazzi di Fefé De Giorgi hanno dimostrato di essere una grande squadra e hanno reagito in maniera poderosa: bene in palleggio, in attacco e in difesa. Dominio italiano e 25-22.

Al tie-break gli Azzurri sono partiti col piede giusto e sono riusciti a tenere il mood del set precedente: un finale di gara da parte della Nazionale davvero superlativo sotto tutti i punti di vista. Il punto finale di Lavia è il coronamento di una gara davvero fantastica da parte di tutti i ragazzi, che anche nei momenti di difficoltà sono riusciti a non perdere la testa e con grande personalità sono riusciti a far svoltare il match a proprio favore.

Il bilancio della sfida dice: 23 punti per Romanò, migliore in campo per distacco; e 14 punti per Michieletto, che nel tie-break ha messo in mostra le sue qualità. Ha messo a referto 11 punti Lavia, ancora una volta decisivo; e 9 punti per Galassi. Molto bene Giannelli in regia, con Anzani che non ha mai mollato anche nelle difficoltà e Balaso sempre affidabile nella fase difensiva.

La prossima avversaria dell'Italia uscirà questa sera dallo scontro dell'Arena Stožice di Lubiana tra la Slovenia padrona di casa o la forte Ucraina.