L’Italia batte anche la Cina 3-0, agli ottavi del Mondiale 2022 con tre vittorie e nessun set perso

L'Italia di Fefè De Giorgi è inarrestabile e chiude a punteggio pieno la Pool E ai Mondiali di volley 2022. Gli Azzurri battono anche la Cina per 3-0 (25-14, 25-10, 25-14) con un’altra ottima prestazione dopo quelle con Canada e Turchia: tre vittorie su tre match e nessun set perso. Un ruolino di marcia davvero notevole.

Non c'è stata mai storia, con la Nazionale Italiana che ha dominato il match dal primo all'ultimo punto: la differenza tra le due squadre è enorme e così gli Azzurri hanno concluso al terzo posto nel ranking combinato (la prima e la seconda testa di serie vanno di diritto a Polonia e Slovenia, organizzatrici della manifestazione).

Agli ottavi ci sarà Cuba che si è qualificata come una delle migliori terze e i possibili quarti di finale potrebbero essere contro i campioni olimpici della Francia: un percorso non semplice ma che, chiaramente, vanno superati se si vuole far parte della zona medaglie nella competizione intercontinentale. L'orario e il giorno di gara contro i cubani devono essere ancora ufficializzati.

Simone Giannelli si è fatto notare su tutto il fronte offensivo, gli schiacciatori Daniele Lavia (14 punti) e Alessandro Michieletto (13 punti, 2 aces) sono ‘andati giù' sempre con grande facilità così come l’opposto Yuri Romanò (10 punti, 3 muri). Ottima l'intesa del capitano anche con i centrali Gianluca Galassi (8 punti) e Simone Anzani (7 punti, 3 muri).

In merito alla prestazione dei suoi il CT Ferdinando De Giorgi si è espresso così ai microfoni della Rai: "Intanto essere l’allenatore dell’Italia al mondiale mi riempie d’orgoglio. Oggi sono contento perché stiamo dimostrando di partita in partita di crescere. Dovevamo guardare nel nostro campo e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi nonostante le difficoltà della Cina. I ragazzi sono stati bravissimi in questo percorso che abbiamo intrapreso, il gruppo è compatto e coeso e questo mi da davvero fiducia. Cuba? Sarà un avversario duro, hanno attacco e battuta davvero insidioso ma pensiamo alle nostre potenzialità".